いまが旬“秋メロン” 特徴は「甘みの強さ」 北海道物産展や食べ放題で注目
秋に収穫されるメロンを“秋メロン”というそうで、とにかく甘いといいます。北海道物産展でも、人気となっていました。
■「甘みの強さ」が特徴、北海道産の“秋メロン”
本マグロの赤身、中トロ、大トロが一度に楽しめる海鮮丼に、ごはんが見えないぐらい敷き詰められたサーモンと大粒のいくらをのせた親子丼。11日に都内で開催されていたのは、食の宝庫、北海道から取り寄せたごちそうが並ぶ物産展です。中でもイチオシは…。
高島屋 大北海道展 バイヤー山本浩さん
「今回初めて秋メロンという形でテーマをつくった」
いまが旬、北海道産の“秋メロン”です。特徴は、いまの時期にしか出せない「甘みの強さ」。
高島屋 大北海道展 バイヤー山本浩さん
「9月に入って寒暖差が強くなり、糖度も増してきている」
メロンの甘みを増すために必要なのが、寒暖差。いま北海道では日中と夜の気温差がメロンの生育に適した気候になっていて、夏にとれるものより甘いメロンが収穫されているといいます。
――秋メロン、知っている？
お客さん
「知らなかった。メロンは夏の7月ごろからおいしいもんだと思ってた」
“秋メロン”を使ったデザートを食べたお客さんは…。
お客さん
「とにかく、すっごいおいしい」
■“秋メロン” フルーツ食べ放題でも人気
20人ほどの長い列ができていた、都内のレストランでは、北海道産“秋メロン”などのフルーツ食べ放題を開催。
夫婦（40代）
「甘い！」
「食べ放題なのでいくらでも食べられますね」
物価高でも財布を気にせず、好きなものを好きなだけ食べられるのが魅力とあって、数分後、テーブルには…。
――テーブルにメロンしかない。こんなにメロン食べることあります？
夫婦（40代）
「ないです。2人で1玉食べました」
このレストランでは全国の農家と契約し、旬のフルーツを食べ放題として提供。
週1で通っているという女性は、皿のすみずみまでメロンをのせ…。
――途中でおなかいっぱいになりそう。
週1で通う 40代
「ないです。水分ですから」
■茨城でも“秋メロン” 猛烈な暑さで苦労も…
多くの人を魅了する、いまが旬の北海道産“秋メロン”。北海道だけでなく関東でも“秋メロン”は作られていて、一大産地、茨城県の農家を訪ねました。
メロンの村田 村田貴洋さん
「こちらのハウスが秋のメロン。アールスメロンっていう品種のハウス」
収穫まっただなかの“秋メロン”。史上最も暑かった今年の夏は例年より苦労したといいます。
メロンの村田 村田貴洋さん
「暑すぎちゃうと高温障害。高温障害って見た目では判断できない。例えばこの中で種が発芽してしまったり」
先週、お客さんから報告のあったメロンには…。
メロンの村田 村田貴洋さん
「暑すぎるとこういう現象が出てきちゃって。食べられなくないが、これが成長が進むと、こっちに栄養が持っていかれて甘みがなくなったり」
ハウスの風通しをよくするなど暑さ対策をしましたが、2割から3割のメロンに影響が出てしまったといいます。
ただ、今後の“秋メロン”には期待が持てるそうで。
メロンの村田 村田貴洋さん
「寒暖差はあった方がメロンは甘くなるので。温度差が出てくれば、今後作るのも糖度がのっていいメロンに。秋になればもっと安定して収穫できる」