本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。打撃妨害で出塁した8回の場面で見られた咄嗟の振る舞いに、元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が熱視線を送った。

8回1死一、二塁の打席。相手右腕モリーナとの対戦。フルカウントから7球目を打ったがレフトへの平凡なフライに。しかし、捕手フルフォードのミットにバットが当たっており、打撃妨害。出塁でチャンスを広げた。

バットの勢いが殺されながらもレフトへ運んだ怪力に、ABEMAで解説した元メジャーリーガーの五十嵐氏も「（ミットに）当たってあれだけ飛距離出せるって……」と脱帽。一方で、バットが捕手のミットに当たった瞬間、大谷が見せていた詫びるような仕草にも目を向けた。

五十嵐氏は、実況の田中大貴氏らとのやり取りの中で「普通バッターって『当たったよ！』ってアピールするんだけど、大谷選手は『ごめん、大丈夫？』みたいな。凄くない？」と目を丸くし、「悪いのは大谷選手じゃないからという感じですけど、ふとした時に人って出ますよ。本性が出る」と絶賛。自身がバッターだったら？ との問いには「がっつりアピールする！（笑） 普通そう。反応。人間性が出る。ふとした時にね」と言い、笑いを誘っていた。

大谷はこの試合、3打数1安打1打点、2得点。ドジャースの9-0勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）