¿¹ÊÝJ¤Î¡Ö¿·¤·¤¤Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡192Ñ¤ÎÄ¹¿È³è¤«¤·¹¥¥×¥ì¡¼¡ÄÂåÉ½OB¤¬Àä»¿¡Ö½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡ÛË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Lower.com¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿MFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡Ë¾·î¤ÏºòÇ¯¤Î9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢10·î¤Ç¤Ï½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤Ç3»î¹çÁ´¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊË¾·î¤Ï¥á¥¥·¥³Àï¤«¤éÀèÈ¯Á´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç±¦WB¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ»á¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤ë¤ÎÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¤Ê¤ó¤«¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¹ñºÝ»î¹ç¤¬E-1½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î4»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢WÇÕ1Ç¯Á°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁª¼ê¤â¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È½½Ê¬¤ä¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï·Ð¸³¤ÎÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¹â¤µ¤äÇØ¸å¤ò¼è¤ëÎ¢È´¤±¤Î¤È¤³¤í¤ÏËÜÅöËá¤¤¬¤«¤«¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¾·î¤ÏÆüËÜ¤¬GK¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¯¤È¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤êÆ¬¤ÇÌ£Êý¤Ø¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÆ¨¤²¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤ì¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¡ÊÄ¹Í§¡ËÍ¤ÅÔ·¯¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤â¿ÈÄ¹¤¬192¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤«¤éÃ¡¤±¤ëÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±¦¤ÏÆ²°ÂÎ§¤Ç¼¡¤Ï¿û¸¶¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ70Ê¬¶á¤¯½Ð¤Æ¤ë¤Î¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦Ãæ¤ÇÈà¤ÎÉð´ï¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢À¨¤Þ¤¸¤¯¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¤¿¤Ã¤¿1Ç¯È¾¤ÇÀï¤¦ÉñÂæ¤¬¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤È¡£¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¤³¤¦¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Þ¤µ¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢º£¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡½é¤á¤Æ²¤½£ÁÈ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ë¾·î¤À¤¬¡¢Íè·î¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£23ºÐ¤ÎÂçÊÁWB¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë