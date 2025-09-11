“日本一強いアナウンサー”、クセの強すぎる寝顔がバズる「医学的に大丈夫なのかなぁと心配になってきた」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が、11日までにエックスを更新。マネージャーに撮影された“寝顔”を公開し反響が集まっている。
【動画】堀江聖夏、深いスリットのチャイナドレス姿でハイキック！
美しいチャイナドレス姿で瓦を割り、“日本一強いアナウンサー”の異名を持つ堀江。今回の投稿では「マネージャーさんが撮った1枚。どうぞ、見納めください。日本一強いアナウンサーの癖強の寝顔です」とつづり、車の中で寝る姿をアップ。半目で口を開けたまま寝る姿はインパクト抜群で、5000を超える「いいね」が付いている。
なお、堀江はこの写真について「※起きてません。寝てます。 目が半開きのまま寝てしまうのって医学的に大丈夫なのかなぁと心配になってきた今日この頃です」と語っていた。
この投稿にファンからは「推せるっ！」「どちゃくそぬ…かわいい！」「凄く人間味のある素敵な写真です」「寝落ちのお手本（笑」などのコメントが寄せられている。
■堀江 聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」エックス（＠0714_lovelys）
