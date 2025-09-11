コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（１０月１１日、後７時）の決勝進出者が１１日、発表された。昨年準優勝した「ロングコートダディ」、初進出した「レインボー」ら計１０組がこのほど、都内で記者会見を行い、決勝に向けた意気込みを語った。

９年ぶり５回目の決勝進出となる「しずる」。純（４４）が「名前を呼ばれる寸前は…」と話し出すも、相方の池田一真（４１）が冒頭から周囲をにらみをきかせ、“不良”の人格で登場。「頑張ります、でいいんだよ。終われよ」と会見の場を支配した。

最高位は２００９年の３位。１９年に同期の「ライス」「サルゴリラ」と演劇チーム「メトロンズ」を結成したが、この２組はそれぞれ１６年、２３年に王者になっている。

純は気を取り直して「９年ぶりにここまで来たので、優勝を目指したい。（ネタが）２本がそろったと自負しているので頑張りたい」と気合十分。池田も「何とか結果を出したい」と力強く宣言した。

決勝進出者はトム・ブラウン（初）、ベルナルド（初）、元祖いちごちゃん（初）、レインボー（初）、青空１号（初）、しずる（９年ぶり５回目）、ファイヤーサンダー（３年連続３回目）、ロングコートダディ（２年連続４回目）、ウルトラブギーズ（４年ぶり４回目）、や団（４年連続４回目）。今大会には過去最多となる３４４９組がエントリー。決勝は生放送される。