お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、１１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ミキティさん、私に喝を入れてください」のタイトルで、視聴者からの人生相談にのった。

今回寄せられたのは、元夫との関係に悩む２０代女性からの相談。「娘が生後半年の時に、元夫のモラハラに耐えられなくなり、離婚しました。ただ、今でも彼のことを嫌いにはなれません。面会の時には、娘への愛情が伝わってきましたし、私たちに戻ってきてほしいと言っていました」というお悩みが語られると、藤本は「このまま戻ったらモラハラにハマる女だよね」と口を開き、「絶対戻らない方がいい」ときっぱり。

「彼は不器用というか、子どもっぽいところがあり…」と、相談者の気持ちの揺らぎにも、「いや、なんだよ不器用ってって話じゃん。不器用で話を済ませるな！高倉健さんだけだよ『不器用です』って言われて許せるのは」と語気を強め、「戻らない。絶対ダメ」と言い切った。

また、「面会時間を決める際に、朝１０時を指定すると、『早すぎるから面会はなしでいい』と言われた」というエピソードが明かされると、「信じられない。私からしたら。不器用じゃないのよ。全然好きじゃないじゃん子供のことって、私だったら思っちゃう。そんなので会わなくていいってどういうこと？毎日会えなくて、会える日が決まってるのに、その努力もできないって、全然好きじゃないじゃん」と話し、「やめましょう。そんなに自分を犠牲にしてまで、ダメ男を支える必要はないですよ」と主張した。

これに対して、相談者から「喝を入れていただき、ありがとうございます！前に進んでいます！これからも進み続けます！」と感謝が伝えられたほか、視聴者からは「『不器用でいいのは高倉健だけ』がツボにはまりました」「結構難しい質問や答えにくい質問にスパッと答える姿がかっこよくて、言葉選びも伝え方も本当に見習いたいです」「どんなカウンセラーに話すよりも楽になるね」などの声が寄せられている。