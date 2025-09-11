賀来賢人、山崎賢人＆土屋太鳳は「新しい主演のあり方」 絶賛も土屋がツッコミ
Netflixシリーズ『今際の国のアリス』（25日よりNetflix世界独占配信）シーズン3 グローバルファンイベントが11日、都内で行われ、俳優の山崎賢人（崎＝たつさき）、土屋太鳳、賀来賢人が登壇した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！肩出しロングドレスで登場した土屋太鳳
イベントでは、来場したファンから事前に募集した質問に答えるコーナーを実施。「役作りで自分自金が変わってしまった部分は？」という質問に、賀来は山崎と土屋の現場での佇まいを振り返った。「単純に役者として、太鳳ちゃんと山崎くんの現場での居方が本当にいいんですよ」と絶賛。「力が抜けてるんだけど、本番になるとバシッと決めて。まあ、たまに3歳児みたいになるときもあるんですけど」とイジりつつ、「2人の空気が現場に伝染している」と明かした。
また「普通の現場だったら、罵声とかもあるんだけど、この2人がいるおかげでここまでリラックスした空間になるんだなって」と続け、「主演ってこうしなきゃいけないみたいな気負いもないんですよ」と笑顔。賀来が「それっていいんですか？」と首を傾げる中、「新しい主演のあり方というか、すごく勉強になりました。マネしよう！って思いました」と宣言。土屋がすかさず「（賀来も）明るかったですけどね」と苦笑しながら入れたツッコミには笑いが起こっていた。
25日より世界独占配信される今作は世界的メガヒットサバイバルドラマの第3弾。生きる意味を見失っていたアリス（山崎）とウサギ（土や）が、仲間とともに元の世界へ戻ることを希望に命懸けの“げぇむ”へ挑む。知力・体力・チームワークといった登場人物たちの特性が試され、国民と呼ばれる強大な敵との死闘を繰り広げる。
シーズン3では、シーズン2の最終話から4年後の世界を舞台に、これまで確立してきた世界観を土台とした完全オリジナル・ストーリーが描かれる。シーズン2のラストに登場した「JOKERカード」が導く未知なる旅が始まる。
イベントにはほかに、磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、佐藤信介監督が登壇した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！肩出しロングドレスで登場した土屋太鳳
イベントでは、来場したファンから事前に募集した質問に答えるコーナーを実施。「役作りで自分自金が変わってしまった部分は？」という質問に、賀来は山崎と土屋の現場での佇まいを振り返った。「単純に役者として、太鳳ちゃんと山崎くんの現場での居方が本当にいいんですよ」と絶賛。「力が抜けてるんだけど、本番になるとバシッと決めて。まあ、たまに3歳児みたいになるときもあるんですけど」とイジりつつ、「2人の空気が現場に伝染している」と明かした。
25日より世界独占配信される今作は世界的メガヒットサバイバルドラマの第3弾。生きる意味を見失っていたアリス（山崎）とウサギ（土や）が、仲間とともに元の世界へ戻ることを希望に命懸けの“げぇむ”へ挑む。知力・体力・チームワークといった登場人物たちの特性が試され、国民と呼ばれる強大な敵との死闘を繰り広げる。
シーズン3では、シーズン2の最終話から4年後の世界を舞台に、これまで確立してきた世界観を土台とした完全オリジナル・ストーリーが描かれる。シーズン2のラストに登場した「JOKERカード」が導く未知なる旅が始まる。
イベントにはほかに、磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、佐藤信介監督が登壇した。