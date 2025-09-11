「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを初体験したことを明かしています。



【写真を見る】【 美奈子 】ゴルフデビューで「楽しかったあーーーー！！」 「沢山趣味がほしい」子どもたちに経験させたい＆自分でも楽しみたい





美奈子さんは「先日初めてのゴルフデビューしました」と報告。写真では、ゴルフキャップと左手のグラブで完全にゴルファーの姿です。「すんごく若い頃に弟と打ちっぱなしに何回か行ったことある」としていて。コースに出るのは「初だったの〜！！楽しかったあーーーー！！」と喜びを明かしています。









美奈子さんは「ボールに当たっただけでもわたしは嬉しかった笑」と手応えをつかんだ様子。「新たな趣味となりそうでウキウキわくわく」「沢山趣味がほしいんだー。」「子供たちにもいろんなこと経験させたい」と、その理由を明かしていて「こんなのおもろいぞってのあったらじゃんじゃん教えて〜」とフォロワーに呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】