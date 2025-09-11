橋本環奈「楽しいことが大好き」大切にしているポジティブマインド「過去を振り返らない」

9月11日、日本テレビ系『ZIP！』に、橋本環奈がVTR出演。大切にしているマインドについて語った。

番組では今回、現在公開中の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』で共演する橋本と鈴木福のスペシャル対談を放送。

この中で、“究極クエスチョン”として、『もし同じ1日を繰り返すなら？【A.人生で一番悔しかった1日をリベンジする】【B.人生最高の日をもう1度味わう】』という質問が投げかけられた。

これについて橋本は、悩みながらも【B】を選び、「実は私、AもBもどっちも違うんですよ。過去を振り返らない」「悔しかったりとか失敗した〜とかっていうのはすぐ忘れます。もう悔やんでても仕方ない。やっちゃったことなので」「終わったことだから過去を振り返らないのもそうだし、やっぱり思い出って美化されていくことがいいと思ってるので。人生最高の1日は思い出でありたいんです」とコメント。

そして、「どっちかというと楽しいことが大好きなので、最高の1日を味わえたらいいなと、Bで選びました」などと話すと、鈴木は、「素敵！素晴らしい！」「すごく大事なマインドですね」と感心していた。