夫の“涙の謝罪”は、全部演技だった？3日後、浮気相手に「いつ会える？」とLINE【ママリ】

夫の不貞が発覚…「未遂で終わった」を信じたけれど

旦那の浮気が発覚しました。私が携帯を見て気づきました。アプリで知り合った人のようです。複数の女性とやり取りしてましたが、内1人とはLINEを交換して毎日電話もしていたようです。



旦那を問い詰め、やり取りも全てみたところ未遂で終わっていました。

ギリギリで、会ってはいなかったようです。でもLINEのやり取りでは「○日空いてる？」「会いたいよ～」「大好き♡」のようなやりとりを頻頻にしていました。あと少し気付くのが遅かったら確実に会っていたと思います。



相手は既婚者(子はいない)のようで、なんでこんなことしてるの？と問い詰めたら寂しかったから…構って欲しかった…と言いました。

本当に本当にショックでしたが、未遂だったこと、こどももまだ小さいこと、離婚する勇気はないことから、別れずこのまま夫婦でいることを選びました。その時に旦那は泣きながらもうしない。ごめん。と言いました。



その3日後、少しの違和感を感じてスマホを見ると、またやりとりしてました。

「嫁にバレちゃった」「疑われるから今日はもう寝るね♡」と…「大好きだよ～♡」と…。



また問い詰めると、不貞腐れたような態度でこちらから謝ってもくれんの？と言わないと謝罪の言葉もありませんでした。



こんな旦那、また浮気繰り返すと思いますか？

1人で抱え込むのがしんどすぎて誰かに話したいです。義両親にも自分の親にもぜんぶぜんぶ話してやりたいです。 出典：

qa.mamari.jp

夫が複数の女性と浮気を思わせるやり取りをしていたという投稿者さん。ただ、この時は投稿者さん自身にも幼い子がいるため、夫とは離婚しない選択肢を選びました。



しかし、反省の色が見えない言動を繰り返す夫の様子を見て、今後どのようにすれば良いか投稿者さんは迷っています。

反省が見られない夫の言動にさまざまな声が

投稿者さんの悲しみをよそに全く反省のない夫にはさまざまな声が集まりました。

既にバレて3日後にまた繰り返してますよね😰

また許してくれるだろうって甘く見てるんでしょうね。 出典：

qa.mamari.jp

繰り返しますよ～うちのがアホなだけかもしれませんが、





出会い系で浮気未遂発覚→別居→二度としないから帰ってきて欲しい→Twitterで裏垢作って気持ち悪いやり取り→コンビニで話しかけてきた女と連絡先交換→離婚話→二度としないから離婚したくないとか言いながら女の連絡先消さない

で今に至ります🍀*゜

病気なんで治らないです😷 出典：

qa.mamari.jp

これ以上連絡すると

慰謝料貰いますって

相手の女にメールしますね‼︎ 出典：

qa.mamari.jp

パートナーを裏切るような行動を起こしたことについて、心からの反省が見えていればいいですが、謝罪のすぐ後から同じような行動を繰り返している姿に「繰り返しますよ」と厳しめの声が寄せられていました。



投稿者さんがうすうす感じているように、反省していないなら、彼はまた同じ轍を踏みそうな気がしますね。今後、投稿者さんがどんな選択をするにせよ、投稿者さんにとって「幸せな人生」が遅れるような選択ができればいいですよね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）