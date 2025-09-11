Ê¸µÊ¤Î¿·´ú´ÏÅ¹¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤¬¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤ËÅÐ¾ì¡ªÌó10Ëüºý¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÌµÎÁ¤ÇÆþ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤â
»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëËÜ²°¤µ¤ó¡ÖÊ¸µÊ¡Ê¤Ö¤ó¤¤Ä¡Ë¡×¡£
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¤Î¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î´ú´ÏÅ¹¡ÖBUNKITSU TOKYO¡Ê¥Ö¥ó¥¥Ä ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÌó10Ëüºý¤ÎËÜ¡¢233ÀÊ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¤½¤í¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËÜ¤Î³Ú±à¡É¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¡ÖÊ¸µÊ¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÆþ¾ìÎÁ¤Î¤¢¤ëËÜ²°¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¡¢¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ South 5³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×
South¡¦North¡¦LUFTBAUM¤Î3¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤Ï¡¢South 5³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï»ËÜÌÚ¡¢±É¡¢Ê¡²¬Å·¿À¤ËÂ³¤¯4Å¹ÊÞÌÜ¤Ç¡¢¡È¿´¤¬Ìö¤ë¡¢¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤ËÜ²°¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÊ¸µÊ¡×¤Î¿·¤·¤¤µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï1000ÄÚÄ¶¤¨¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¤¤µ¡£
ËÜ²°¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤äÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉôÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¤Î¹ØÆþ¤ÏÉáÄÌ¤Î½ñÅ¹¤ÈÆ±¤¸¤¯ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÌó10Ëüºý¤ÎËÜ¤¬¤º¤é¤ê
¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·´©¤äÏÃÂê½ñ¡¢»¨»ï¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¡¢Ìó10Ëüºý¤ÎËÜ¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÏÂç¤¤¯5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä»²¹Í½ñ¡¢¿·½ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡Ø¤í¤¸¡Ù¡£
Ê¸¸Ë¤äÊ¸·ÝºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡Øtomarigi¡Ù¤Ï¡¢»ß¤Þ¤êÌÚ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ËÜÃª¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â¡¢¤È¤¤É¤¡¢¤ª¤È¤Ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿»ùÆ¸½ñ¤¬ÊÂ¤Ö¡Ø¤È¤¤É¤¤ä¤Þ¡Ù¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë´ØÏ¢¤ÎËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸¶ñ¤ä»¨²ß¤â¤½¤í¤¦¡Ø¥Î¥Þ¥É¥Þ¥É¡Ù¡¢
¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤ä¾¯½÷Ì¡²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¡²è¤¬½¸¤Þ¤ë¡Øodoriba¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÁª½ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤ÄÄÎó¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ý ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ËÜ¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¡È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤1ºý¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Á´233ÀÊ¡ª3¤Ä¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÆÃÄ§
ÆÉ½ñ¤äÊÙ¶¯¡¢»Å»ö¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¹ç·×3¥«½ê¤Ç¡¢ÀÊ¿ô¤Ï233ÀÊ¡£
¹ØÆþ¤·¤¿ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ËÜ¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï60Ê¬ÀÇ¹þ1100±ß¡Á¡£30Ê¬¤´¤È¤Ë550±ßÄÉ²Ã¡¢1ÆüºÇÂç3850±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Cafe ensemble¡Ê¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë3¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£
114ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤ë¡ØCafe ensemble¡Ê¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÈÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤àËÜ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿ËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Í£°ì¥«¥Õ¥§¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Í§¤À¤Á¤äÎø¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ²á¤´¤¹¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢BOOK BIOTOP¡Ê¥Ö¥Ã¥¯ ¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡Ë
¶õ´Ö¤ò»ÅÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËËÜÃª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ØBOOK BIOTOP¡Ê¥Ö¥Ã¥¯ ¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡Ë¡Ù¡£
ÀÊ¿ô¤Ï61ÀÊ¤Ç¡¢È¾¸Ä¼¼¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦¹Í¤¨¤ë¡É»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢PCºî¶È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ý
£Panorama Lounge¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
3¤ÄÌÜ¤Î¡ØPanorama Lounge¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡Ù¤Ï¡¢South¤ÈNorth¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌÏ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
20ÀÊ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤òÀµÌÌ¤ËÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÈþ¤·¤¤ËÜ¡É¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤â¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÀßÃÖ¤¬ËÉÙ¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖBOOK BIOTOP¡×¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÀÊ¤Ë´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ØCafe ensemble¡Ù¤Î¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÁ´Î³Ê´¥¹¥³¡¼¥ó¤È¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÊÀÇ¹þ750±ß¡Ë¤ä¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥ì¥â¥ó¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×¡ÊÀÇ¹þ730±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î´Å¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢
¡Ö¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡ÊÀ¸¥Ï¥à¥Ô¥¶¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë¤ä¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Ý¥Æ¥È¡Ê¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡¿¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¡¿±ö¥ì¥â¥ó¡Ë¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿©»ö·Ï¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥Á¥å¥í¥¹¡Ê¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ440±ß¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¡£
¥Ç¥£¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ä¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê³ÆÀÇ¹þ100±ß¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÀÇ¹þ130±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Á´6¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£
ËÜ¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¸Ë¼¶ñ¤ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤ª²È¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ëüºý¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤Ö¶õ´Ö¤Ï¡¢ËÜ¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
BUNKITSU TOKYO
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØÆóÃúÌÜ21ÈÖ2¹æ ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ South 5F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00¡Ê°û¿©L.O. 19:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë
¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸Æþ¾ìÎÁ¡§1»þ´Ö1100±ß¡¿°Ê¹ß30Ê¬¤´¤È¤Ë550±ß¡¿1ÆüºÇÂç3850±ß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo.bunkitsu.jp/
¸ø¼°Instagram¡§@bunkitsu_tokyo_
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¤Î¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î´ú´ÏÅ¹¡ÖBUNKITSU TOKYO¡Ê¥Ö¥ó¥¥Ä ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÌó10Ëüºý¤ÎËÜ¡¢233ÀÊ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¤½¤í¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËÜ¤Î³Ú±à¡É¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¡ÖÊ¸µÊ¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÆþ¾ìÎÁ¤Î¤¢¤ëËÜ²°¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¡¢¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
South¡¦North¡¦LUFTBAUM¤Î3¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤Ï¡¢South 5³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï»ËÜÌÚ¡¢±É¡¢Ê¡²¬Å·¿À¤ËÂ³¤¯4Å¹ÊÞÌÜ¤Ç¡¢¡È¿´¤¬Ìö¤ë¡¢¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤ËÜ²°¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÊ¸µÊ¡×¤Î¿·¤·¤¤µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï1000ÄÚÄ¶¤¨¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¤¤µ¡£
ËÜ²°¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤äÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉôÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¤Î¹ØÆþ¤ÏÉáÄÌ¤Î½ñÅ¹¤ÈÆ±¤¸¤¯ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÌó10Ëüºý¤ÎËÜ¤¬¤º¤é¤ê
¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·´©¤äÏÃÂê½ñ¡¢»¨»ï¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¡¢Ìó10Ëüºý¤ÎËÜ¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÏÂç¤¤¯5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä»²¹Í½ñ¡¢¿·½ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡Ø¤í¤¸¡Ù¡£
Ê¸¸Ë¤äÊ¸·ÝºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡Øtomarigi¡Ù¤Ï¡¢»ß¤Þ¤êÌÚ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ËÜÃª¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â¡¢¤È¤¤É¤¡¢¤ª¤È¤Ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿»ùÆ¸½ñ¤¬ÊÂ¤Ö¡Ø¤È¤¤É¤¤ä¤Þ¡Ù¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë´ØÏ¢¤ÎËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸¶ñ¤ä»¨²ß¤â¤½¤í¤¦¡Ø¥Î¥Þ¥É¥Þ¥É¡Ù¡¢
¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤ä¾¯½÷Ì¡²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¡²è¤¬½¸¤Þ¤ë¡Øodoriba¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÁª½ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤ÄÄÎó¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ý ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ËÜ¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¡È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤1ºý¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Á´233ÀÊ¡ª3¤Ä¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÆÃÄ§
ÆÉ½ñ¤äÊÙ¶¯¡¢»Å»ö¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¹ç·×3¥«½ê¤Ç¡¢ÀÊ¿ô¤Ï233ÀÊ¡£
¹ØÆþ¤·¤¿ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ËÜ¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï60Ê¬ÀÇ¹þ1100±ß¡Á¡£30Ê¬¤´¤È¤Ë550±ßÄÉ²Ã¡¢1ÆüºÇÂç3850±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Cafe ensemble¡Ê¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë3¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£
114ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤ë¡ØCafe ensemble¡Ê¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÈÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤àËÜ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿ËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Í£°ì¥«¥Õ¥§¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Í§¤À¤Á¤äÎø¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ²á¤´¤¹¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢BOOK BIOTOP¡Ê¥Ö¥Ã¥¯ ¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡Ë
¶õ´Ö¤ò»ÅÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËËÜÃª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ØBOOK BIOTOP¡Ê¥Ö¥Ã¥¯ ¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡Ë¡Ù¡£
ÀÊ¿ô¤Ï61ÀÊ¤Ç¡¢È¾¸Ä¼¼¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦¹Í¤¨¤ë¡É»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢PCºî¶È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ý
£Panorama Lounge¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
3¤ÄÌÜ¤Î¡ØPanorama Lounge¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡Ù¤Ï¡¢South¤ÈNorth¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌÏ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
20ÀÊ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤òÀµÌÌ¤ËÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÈþ¤·¤¤ËÜ¡É¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤â¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÀßÃÖ¤¬ËÉÙ¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖBOOK BIOTOP¡×¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÀÊ¤Ë´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ØCafe ensemble¡Ù¤Î¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÁ´Î³Ê´¥¹¥³¡¼¥ó¤È¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÊÀÇ¹þ750±ß¡Ë¤ä¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥ì¥â¥ó¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×¡ÊÀÇ¹þ730±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î´Å¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢
¡Ö¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡ÊÀ¸¥Ï¥à¥Ô¥¶¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë¤ä¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Ý¥Æ¥È¡Ê¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡¿¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¡¿±ö¥ì¥â¥ó¡Ë¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿©»ö·Ï¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥Á¥å¥í¥¹¡Ê¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ440±ß¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¡£
¥Ç¥£¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ä¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê³ÆÀÇ¹þ100±ß¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÀÇ¹þ130±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Á´6¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£
ËÜ¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¸Ë¼¶ñ¤ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤ª²È¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ëüºý¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤Ö¶õ´Ö¤Ï¡¢ËÜ¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
BUNKITSU TOKYO
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØÆóÃúÌÜ21ÈÖ2¹æ ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ South 5F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00¡Ê°û¿©L.O. 19:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë
¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸Æþ¾ìÎÁ¡§1»þ´Ö1100±ß¡¿°Ê¹ß30Ê¬¤´¤È¤Ë550±ß¡¿1ÆüºÇÂç3850±ß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo.bunkitsu.jp/
¸ø¼°Instagram¡§@bunkitsu_tokyo_