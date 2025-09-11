俳優の山粼賢人と女優の土屋太鳳が１１日、都内で行われたダブル主演するＮｅｔｆｌｉｘドラマ「『今際の国のアリス』シーズン３」（２５日世界独占配信スタート、佐藤信介監督）のグローバルファンイベントに出席した。

２０２０年１２月にシーズン１を配信。２２年１２月配信のシーズン２は、日本国内で１４日連続１位を獲得した人気シリーズ。生きる意味を見失っていた青年アリス（山崎）とウサギ（土屋）たちによるサバイバルドラマを描く。

約３年ぶりとなる続編に、山粼は「シーズン１をやっていたときはここまで続くとは考えていなかったので、幸せですし光栄です。それだけ世界中の人が楽しんでくれるものを日本で作って配信できることはうれしいですね」と喜びをかみ締めた。土屋も「感無量。シーズン２で完璧に終わりだと思っていたので、お届けできると思うとうれしいですし、ちょっと寂しい思いもありつつワクワクした気持ちもあります」と心境を明かした。

撮影時の２人について、今シリーズから参加した賀来賢人は「力が抜けていて、本番に入るとバチッと入る。２人ともたまに３歳児みたいになるんだけど、その空気が現場に伝染していている。ハードな現場だったので、普通は罵声が入ったりピリピリするはずなんだけど、２人がいるおかげでここまでリラックスした空間になるんだと。良い意味で主演の気負いがない。新しい主演のあり方で勉強になりました」と回想。「次からマネしようって。ポジティブなオーラを出せるようになりたいなと思いました」と絶賛していた。