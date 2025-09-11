「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）

阪神の藤川球児監督はＶ決定後、初の勝利に「やっぱりファンの方、勝つのが好きですね」とテレビインタビューで本音をこぼした。

就任１年目で２年ぶり７度目のＶへ導いた指揮官。最高の喜びを味わった中で、直後にＤｅＮＡに連敗を喫した。勝ち負けで大きく雰囲気が変わる甲子園球場。「優勝してますけど、球場の雰囲気含めてとにかく勝ってほしいという雰囲気があるので。いい文化だと思いますけどね。常にそういう緊張感がありながらですけど、（勝つのが）好きだなという感じですね」と笑みを浮かべた。

この日は先発の大竹が７９９日ぶりの完封勝利をマーク。同一カード３連敗を阻止し、「今は勝てば良い、負ければよくないという状況ではないんですけど、大竹は素晴らしかった」と左腕を絶賛した指揮官。今後の戦いへ「１カ月しかないのか、１カ月もあるのか。捉えようなので。エンジンかけながら個人のことも含めて良い形でゴールを切れるようにと思っています」と語った。