元AKB48でタレント・福留光帆（21）が、10日放送のJ-WAVE「GURU GURU!」（水曜夜10・00）に出演。自身の過去について語った。

この日は、福留がプライベートでもライブに通うほど大ファンだという「ヨルシカ」のボーカル・suisが登場。“つらいときどうしてる？”という番組テーマになぞらえてトークが展開された。

「今夜のテーマは…」と言いかけたところで福留が涙ぐみ「ダメだ…めっちゃ練習したんですけど家で」「本当にすみません」と号泣。「私がつらいとき、心の支えになったのが『ヨルシカ』さんなんです。ずっとどんなときも『ヨルシカ』の音楽のおかげで乗り越えてこれた」と明かした。

アイドルや女優を夢見て芸能界を志したと前置きして「去年急に大喜利とかトークとかで表に出るようになって、全部凄いしんどかった。“面白い”とか“全部さらけ出してる福留ちゃんが好きだ”とか、その時に増えたファンの方とかに言ってもらえることが増えた」と説明。「私が芸能界で過ごしたかった形ってこれじゃないのにな」と葛藤があったと語った。

「ちょうどその時に『ヨルシカ』さんの『ルバート』がリリースされて。誰も相談できる相手とかも居なくて…本当にこの曲だけが私の味方、歌詞に救われた」と終始大号泣だった。