◆初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー“過激な仕掛人”新間寿は終わらない！」（１１日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１１日、後楽園ホール大会を開催した。

第５試合前に佐山がリング上であいさつする予定だったが直前に体調を悪化させ来場できず中止となった。

佐山は現在、メニエール病とパーキンソン病と闘っている。リング上で平井丈雅代表が「本来であれば佐山総監登場の予定でありましたが、それが今日は…」と絶句し「佐山総監、今、病と闘っております」と電話で来場の思いを伝えていたことを明かした。

リング上には、元女子プロレスラーのブル中野らが佐山へ花束を贈呈するため登場していた。しかし、来場中止でかなわなくなりブルは「金曜の８時。テレ朝、毎週見てましたよね？」と観客に呼びかけ「みなさんがテレビに釘付けになって夢と勇気をたくさん与えたと思います。大きな声でプロレスファンだって言えるようになったと思います。それは初代タイガーマスクさんのおかげだと思っています」と明かした。

続けて「今は病に少し押され気味ですが、今こそみなさん佐山先生を勇気づける番なんじゃないでしょうか？」と訴えると「みなさん、佐山先生にエールを送りませんか？」と提案するとホールは「タイガーコール」がわき起こった。そして、ブルが「佐山先生」と呼びかけると観衆が「がんばれ！」と大合唱し闘病中の佐山へエールを送っていた。