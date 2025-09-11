¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ï¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ç·è¤Þ¤ê¤«¡×¡¡2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼¡´üÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ç·è¤Þ¤ê¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö°µÅÝÅª¤Ê°ì¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤Ç´ûÆÀ¸¢À¯¼£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢À¯¼£²È¤â¸Å¤¤°õ¾Ý¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÍè¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡È¼¡¤Î¼¡¤Î¼¡¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¿Íºà¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤ë¤«¤é¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆó¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Þ¤À¸Å¤¯¤ÆÄ¹Ï·¤¬¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Ö¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é84ºÐ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Áí»Å¾å¤²¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦?¤½¤·¤¿¤éËãÀ¸ÇÉ¤ÎË¡Ì³Âç¿Ã¤¬¡È»ä¤â½ðÌ¾¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¡£¿û¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¹Ï·¤¿¤Á¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤ÐÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö·ë²Ì¡È¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤Ï·è¤Þ¤ê¤«¤Ê¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£