女優の三田寛子が三男のイケメン歌舞伎俳優・中村歌之助の幼少期ショットを公開した。

三田は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「三男の歌之助が２４歳になりました ９／１０の２３：３５にオギャーと元気に産声をあげて誕生してから２４年」と記し、泣き顔の歌之助の写真や、長男・中村橋之助、次男・中村福之助との３兄弟ショットを投稿。

「よく泣いてたよっちゃんが２４歳 しみじみ 子育てが私を育てて幸せと力をくれた ありがとうありがとう息子達 そして多くの皆様にいつも助けて支えて頂いた日々にあらためて感謝」とつづった。

また、歌之助も自身のインスタを更新し、「２４歳になりました 歳を重ねるごとに思いますが『自分が２４歳』って感じですね笑 いつも応援、支えてくださる皆様 本当にありがとうございます お誕生日のお祝いのメッセージもそうですが 日頃から皆様の温かいメッセージを毎回全て読ませていただいて とても励みになっています」と誕生日を報告。

「自分が大好きな歌舞伎を全ての人に愛していただけるよう これからもその瞬間にできる全てを注ぎ 自分が信じるものを真っ直ぐ信じて『歌舞伎道』を突き進みたいと思います」とつづり、大阪・関西万博の会場での近影をアップした。

三田は歌舞伎俳優・中村芝翫との間に長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の３人の息子がおり、いずれも花形歌舞伎俳優として活躍している。