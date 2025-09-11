ロシアで初の大規模「北朝鮮」美術展…“キムチ作り”など日常風景や軍事力誇示する作品も　密接な結びつきアピールする狙いか

ロシアの首都モスクワの美術館で、北朝鮮の美術作品を集めた展覧会が開かれ、北朝鮮作家150人が手がけた絵画などが展示され、その中には北朝鮮兵士が参加したウクライナ前線での戦闘を描いた作品もあった。

今回、ロシアで初めてこうした大規模な美術展が開かれた背景には、急速に軍事協力を深める北朝鮮とロシアの関係強化があるという。

“キムチ作り”などあまり目にしない北朝鮮の日常風景

北朝鮮の旗を振り、平壌（ピョンヤン）の高層ビル群を見つめる家族。

子どもたちが降りしきる雪の中でほほ笑む様子や、切り絵を楽しむ姿が描かれた絵もある。

これらの絵画は、北朝鮮の作家150人が手がけたもので、作品数は100点以上に上る。

展示されているのは、北朝鮮と急速に関係を深めているロシアの首都モスクワの美術館だ。

「偉大なる民族の国」と題して、9月9日に始まったこの美術展。

油絵や水彩画で描かれているのは、キムチ作りにいそしむ家族の姿や、実った稲穂を収穫する様子など、目にする機会が少ない北朝鮮の日常の風景だ。

会場を訪れたロシア人女性は、「笑顔の作品を見ると気持ちが明るくなる」と話していた。

急速に軍事協力深める北朝鮮とロシアの関係強化

その一方で、軍事力を誇示するような作品も展示されていた。

笑顔で肩を組むロシアと北朝鮮の兵士を題材にした絵のほか、クルスク州でのウクライナとの戦闘の様子を描いた作品。

別の絵では、銃を構える北朝鮮兵士の足元に無数の銃弾が散乱している。

さらにミサイルを題材にした作品は、1つ1つの貝殻を貼り合わせて、放たれたミサイルを描いていた。

その会場の一角にある部屋に展示されていたのは、プーチン大統領と金正恩（キム・ジョンウン）総書記が笑顔で握手を交わす写真。

今回、ロシアで初めてこうした大規模な美術展が開かれた背景には、急速に軍事協力を深める北朝鮮とロシアの関係強化がある。

軍事面だけでなく、芸術を通じても協力し合うことで、密接な結びつきをアピールする狙いがあるとみられている。

（「イット！」9月11日放送より）