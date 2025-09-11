最近、自分が満たされるためだけのご飯、作ってますか？漫画『あのにめし』では、料理好きの漫画家・オカヤイヅミさんが「今これが食べたい！」と心赴くままに記す、メニュー未満の簡単ごはんを紹介します。自分だけの幸せを味わう贅沢を噛みしめて…今日も美味しくいただきます。

【初回】「得意料理はなんですか?…って結構困ります」

【第89話】「豚バラと炒めても」赤じそふりかけの底力

今日のあのにめし「赤じそ」

今年はしそが品薄でした。

梅を漬けるときに近所を探し回りようやく見つけたものはオーガニックだったので、洗っていたら毛虫が10匹くらい出てきました。

丸まった葉っぱにそっくりな虫を注意深く取り除きながら、赤じそはおいしいんだなあ、となんだか感心したりもしました。

その後、別の場所で見つけたときも、勢いで、「買わなければ」という気がしてしまい…そのときはしそシロップを作って、炭酸で割って飲みました。

PROFILE オカヤイヅミ

漫画家・イラストレーター。料理を通して描かれる日常エッセイなど、日々食べているごはんがもっと幸せに感じられる作品多数。電子書籍『あのにめし～名もなきごはんがいちばんうまい～』が好評発売中。