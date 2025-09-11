ホンダ新型「軽ワゴン」発売！ 超スポーティなブラックエアロ＆ド派手な「MUGEN」ロゴ装着！ 上質な乗り心地も実現する“無限仕様”の「N-ONE e：」とは！

超スポーティなブラックエアロ＆ド派手な「MUGEN」ロゴ装着！

無限は2025年9月11日、ホンダが発表した新型「N-ONE e：（エヌワンイー）」の各種カスタムパーツを発表しました。

同月12日より発売されます。

大胆デザインの新型「N-ONE e：」（無限パーツ装着）

【画像】超カッコいい！ これが無限仕様の「新型軽ワゴン」です！（30枚以上）

ホンダの新型N-ONE e：は、「e：Daily Partner」をコンセプトに、日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれる“日常のパートナー”となるクルマを目指し軽EVです。

かつての名車「N360」の思想を受け継ぎ、広い室内と取り回しの良さに、EVならではの力強く静かな走りを融合させました。

航続距離はWLTCモードで295km以上と、普段使いには十分な性能を達成。家庭への給電機能（V2H）も搭載します。

また、シングルペダル操作や優れた小回り性能により、初心者からベテランまで安心して運転できる軽自動車となっています。

エクステリアは「N-ONE」をベースに、EVらしい上質感を表現。インテリアは薄型インパネで開放感を高めました。

ラインナップは、シンプルな「G」と9インチナビ付きの「L」の2グレードが設定されています。

新型N-ONE e：の価格（消費税込、以下同）は269万9400円から319万8800円です。

そんなN-ONE e：専用の無限パーツは「Casual Sport EV」をコンセプトとし、スポーティかつ大人な遊び心を演出するパーツをラインナップします。

エクステリアパーツでは、ボディにスポーティな印象を与えるフロントアンダースポイラー／サイドスポイラー／リアセンターディフューザー／ルーフスポイラーを、ボディ色問わずスタイリングを際立たせるマットブラック仕様で設定。

さらにフロントバンパーデカール／リッドベースデカール／ボディサイドデカール／リアバンパーデカールは、「MUGEN」ロゴを大胆に配置。シンプルなデザインでありながらアクセントを加えることで、個性的なデザインを実現します。

パフォーマンスパーツでは、プレーンな面に８ホールをデザインし、シンプルで洗練された印象の15インチアルミホイール「CK8」をラインナップ。

また、車体に発生する振動を減衰し上質な乗り心地と操縦安定性を高めるパーツとして好評の「パフォーマンスダンパー」を、EV車両に合わせたセッティングで開発しました。

そのほか、外気侵入を防止し換気効果を高めるベンチレーテッドバイザーや、耐久性と機能性に優れたスポーツマット、スポーツラゲッジマットといったスタンダードアイテムを設定。

加えて、マットブラックを基調としたデザインでインテリアにスポーティな雰囲気を演出し乗降時の汚れや傷を防止するドアインナープロテクター、スカッフプレートといったユーティリティアイテムまで幅広いラインナップが用意されます。

主なパーツの価格は、フロントアンダースポイラーが5万5000円から、サイドスポイラーが6万7100円から、リアセンターディフューザーが3万8500円から、ルーフスポイラーが4万700円から。

デカール類は1万3200円から、15インチ鋳造アルミホイールは4万1800円／本、パフォーマンスダンパーは14万3000円です。