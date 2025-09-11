山崎賢人、醍醐虎汰朗と初対面でおちゃめな会話「千鳥じゃん」
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）と醍醐虎汰朗が11日、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3 グローバルファンイベントに、参加した。今シーズンから参加した醍醐は「「賢人くんと“はじめまして”のときが印象的」と山崎との初対面でのエピソードを明かした。
【全身ショット】スタイル良すぎ！肩出しロングドレスで登場した土屋太鳳
25日より世界独占配信される今作は世界的メガヒットサバイバルドラマの第3弾。生きる意味を見失っていたアリス（山崎）とウサギ（土屋太鳳）が、仲間とともに元の世界へ戻ることを希望に命懸けの“げぇむ”へ挑む。知力・体力・チームワークといった登場人物たちの特性が試され、国民と呼ばれる強大な敵との死闘を繰り広げる。
シーズン3では、シーズン2の最終話から4年後の世界を舞台に、これまで確立してきた世界観を土台とした完全オリジナル・ストーリーが描かれる。シーズン2のラストに登場した「JOKERカード」が導く未知なる旅が始まる。
イベントには前シーズンから続投する磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉に加え、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐、玄理、吉柳咲良、賀来賢人、佐藤信介監督らが山崎、土屋とともに集結。
「山崎賢人くんドンピシャ世代」という醍醐は「恋愛映画とか中学生の頃、たくさん観させていただきて、いちファンとして緊張して『おはようございます』っていったら『醍醐虎汰朗でしょ!? （役名が）ノブ役でしょ、千鳥さんじゃん！』って…めちゃくちゃフランクでそこから仲良くなれて」とやりとりを披露。
山崎が「思ったんだよね。醍醐だし、ノブだし…」と振り返ると醍醐は「スタートがそれだったのでありがたく撮影に臨ませていただきました」と感謝し、ほほえましい関係性をのぞかせていた。
【全身ショット】スタイル良すぎ！肩出しロングドレスで登場した土屋太鳳
25日より世界独占配信される今作は世界的メガヒットサバイバルドラマの第3弾。生きる意味を見失っていたアリス（山崎）とウサギ（土屋太鳳）が、仲間とともに元の世界へ戻ることを希望に命懸けの“げぇむ”へ挑む。知力・体力・チームワークといった登場人物たちの特性が試され、国民と呼ばれる強大な敵との死闘を繰り広げる。
イベントには前シーズンから続投する磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉に加え、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐、玄理、吉柳咲良、賀来賢人、佐藤信介監督らが山崎、土屋とともに集結。
「山崎賢人くんドンピシャ世代」という醍醐は「恋愛映画とか中学生の頃、たくさん観させていただきて、いちファンとして緊張して『おはようございます』っていったら『醍醐虎汰朗でしょ!? （役名が）ノブ役でしょ、千鳥さんじゃん！』って…めちゃくちゃフランクでそこから仲良くなれて」とやりとりを披露。
山崎が「思ったんだよね。醍醐だし、ノブだし…」と振り返ると醍醐は「スタートがそれだったのでありがたく撮影に臨ませていただきました」と感謝し、ほほえましい関係性をのぞかせていた。