ソフトバンク「iPhone 17シリーズ」「iPhone Air」の予約を9月12日から開始！ 発売は19日
ソフトバンクは、「iPhone 17シリーズ」「iPhone Air」の予約を9月12日から開始します。発売は9月19日です。
さらに、iPhone 17で導入されたCeramic Shield 2によって、従来の3倍の耐擦傷性能を実現しています。
＜参考＞
ソフトバンク プレスリリース
(文:All About 編集部)
「iPhone 17シリーズ」「iPhone Air」が登場今回発表された新型iPhoneのラインアップは、「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」「iPhone Air」の4モデル。新モデルは次世代のセルフィーを可能にする新しいセンターフレームフロントカメラや48MP Fusionメインカメラを搭載しています。また、最新世代のチップによる高いパフォーマンスと、1日中使える優れたバッテリー性能が特徴です。
予約開始は9月12日から、発売は9月19日最新の「iPhone 17シリーズ」「iPhone Air」は、2025年9月19日に発売されます。予約受付は9月12日21時から、ソフトバンクのiPhone取扱店と、ソフトバンクオンラインショップで開始。なお、営業時間外の店舗では、9月13日の開店時刻から予約受付となります。
＜参考＞
ソフトバンク プレスリリース
(文:All About 編集部)