前線に湿った空気が流れ込んだ影響で、関東地方は１１日午後、猛烈な雨に見舞われた。

気象庁は東京都や神奈川県に記録的短時間大雨情報を発表し、都内では河川氾濫や浸水被害も起きた。

同庁によると、１時間降水量の最大値は、東京都世田谷区で９２ミリ、大田区で８８・５ミリといずれも観測史上最多を更新した。世田谷区では多摩川水系の谷沢川が一時氾濫した。品川区を流れる立会川もあふれ、区は約５０００世帯に「緊急安全確保」を出した。自宅が２０センチほど浸水したという同区の女性（８５）は「どんどん水が入ってきて怖かった」と振り返った。

交通網も乱れた。東海道新幹線は一部区間で運転を見合わせ、在来線も川崎市でＪＲ南武線の線路が冠水した。東海道線と横須賀線も止まった。品川駅のタクシー乗り場には午後８時頃、５０人ほどが列を作った。横浜市に帰る男性会社員（５９）は「京浜東北線がひどい混雑だったので諦めた」と話していた。羽田空港の発着便にも欠航や遅れが相次いだ。

気象庁によると、停滞する秋雨前線に、東や南から湿った空気が流れ込んで積乱雲が発達したことが原因という。１２日も西日本から東日本の広い範囲で、警報級の大雨となる恐れがある。