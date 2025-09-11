Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

いち早く手に入れたい方は、スムーズな予約が必須。

きのうのApple（アップル）イベントでついにお披露目されたiPhone 17シリーズとiPhone Air。買い替えを検討している方やこれを機にiPhoneデビューしようと考えている方は、どこで購入するか悩んでいるかもしれません。

【iPhone 17/Pro まとめ】これ見とけばOK。デザイン・特徴・価格など

【iPhone Air まとめ】これ見とけばOK。デザイン・特徴・価格など

今年も、国内大手携帯キャリアのauから、新型モデルのiPhoneが9月19日（金）に発売されることが発表されました。

予約については、あすの9月12日（金）午後9時スタートです。

取扱商品・予約開始日・発売日

取扱商品

・iPhone 17

・iPhone 17 Pro

・iPhone 17 Pro Max

・iPhone Air

・Apple Watch Series 11

・Apple Watch SE 3

・Apple Watch Ultra 3

・AirPods Pro 3

予約開始日

2025年9月12日（金）午後9時から

発売日

2025年9月19日（金）

auオンラインショップでの販売価格

※すべて、256GBモデルを選択した場合の価格です。

iPhone 17の機種代金：152,900円

他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：34,500円

新規の場合の実質負担額：56,500円

番号移行の場合の実質負担額：56,500円

機種変更の場合の実質負担額：76,000円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：65,000円

iPhone 17 Proの機種代金：214,900円

他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：91,900円

新規の場合の実質負担額：102,900円

番号移行の場合の実質負担額：102,900円

機種変更の場合の実質負担額：102,900円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：91,900円

iPhone 17 Pro Maxの機種代金：240,900円

他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：100,400円

新規の場合の実質負担額：111,400円

番号移行の場合の実質負担額：111,400円

機種変更の場合の実質負担額：111,400円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：100,400円

iPhone Airの機種代金：193,900円

他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：81,400円

新規の場合の実質負担額：92,400円

番号移行の場合の実質負担額：92,400円

機種変更の場合の実質負担額：92,400円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：81,400円

予約受付場所

予約受付場所

・auのiPhone/Apple Watch/au +1 collection取扱店

・auホームページ

・auオンラインショップ

今年発表された新型iPhoneはすべて物理SIMカードは挿せず、eSIM専用端末となるためご注意を。ちなみに、au Starlink Directの対応機種一覧を確認したところ、iPhone 17シリーズとiPhone Airが追加されていましたよ。

Source: au, Apple