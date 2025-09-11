auでのiPhone 17シリーズとiPhone Air、予約/発売日と販売価格が発表
いち早く手に入れたい方は、スムーズな予約が必須。
きのうのApple（アップル）イベントでついにお披露目されたiPhone 17シリーズとiPhone Air。買い替えを検討している方やこれを機にiPhoneデビューしようと考えている方は、どこで購入するか悩んでいるかもしれません。
今年も、国内大手携帯キャリアのauから、新型モデルのiPhoneが9月19日（金）に発売されることが発表されました。
予約については、あすの9月12日（金）午後9時スタートです。
取扱商品・予約開始日・発売日
取扱商品
・iPhone 17
・iPhone 17 Pro
・iPhone 17 Pro Max
・iPhone Air
・Apple Watch Series 11
・Apple Watch SE 3
・Apple Watch Ultra 3
・AirPods Pro 3
予約開始日
2025年9月12日（金）午後9時から
発売日
2025年9月19日（金）
auオンラインショップでの販売価格
※すべて、256GBモデルを選択した場合の価格です。
iPhone 17の機種代金：152,900円
他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：34,500円
新規の場合の実質負担額：56,500円
番号移行の場合の実質負担額：56,500円
機種変更の場合の実質負担額：76,000円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：65,000円
iPhone 17 Proの機種代金：214,900円
他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：91,900円
新規の場合の実質負担額：102,900円
番号移行の場合の実質負担額：102,900円
機種変更の場合の実質負担額：102,900円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：91,900円
iPhone 17 Pro Maxの機種代金：240,900円
他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：100,400円
新規の場合の実質負担額：111,400円
番号移行の場合の実質負担額：111,400円
機種変更の場合の実質負担額：111,400円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：100,400円
iPhone Airの機種代金：193,900円
他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：81,400円
新規の場合の実質負担額：92,400円
番号移行の場合の実質負担額：92,400円
機種変更の場合の実質負担額：92,400円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：81,400円
予約受付場所
・auのiPhone/Apple Watch/au +1 collection取扱店
・auホームページ
・auオンラインショップ
今年発表された新型iPhoneはすべて物理SIMカードは挿せず、eSIM専用端末となるためご注意を。ちなみに、au Starlink Directの対応機種一覧を確認したところ、iPhone 17シリーズとiPhone Airが追加されていましたよ。
