いち早く手に入れたい方は、スムーズな予約が必須。

きのうのApple（アップル）イベントでついにお披露目されたiPhone 17シリーズとiPhone Air。買い替えを検討している方やこれを機にiPhoneデビューしようと考えている方は、どこで購入するか悩んでいるかもしれません。

今年も、国内大手携帯キャリアのauから、新型モデルのiPhoneが9月19日（金）に発売されることが発表されました。

予約については、あすの9月12日（金）午後9時スタートです。

取扱商品・予約開始日・発売日

取扱商品 ・iPhone 17 ・iPhone 17 Pro ・iPhone 17 Pro Max ・iPhone Air ・Apple Watch Series 11 ・Apple Watch SE 3 ・Apple Watch Ultra 3 ・AirPods Pro 3 予約開始日 2025年9月12日（金）午後9時から 発売日 2025年9月19日（金）

auオンラインショップでの販売価格

※すべて、256GBモデルを選択した場合の価格です。 iPhone 17の機種代金：152,900円 他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：34,500円 新規の場合の実質負担額：56,500円 番号移行の場合の実質負担額：56,500円 機種変更の場合の実質負担額：76,000円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：65,000円 iPhone 17 Proの機種代金：214,900円 他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：91,900円 新規の場合の実質負担額：102,900円 番号移行の場合の実質負担額：102,900円 機種変更の場合の実質負担額：102,900円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：91,900円 iPhone 17 Pro Maxの機種代金：240,900円 他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：100,400円 新規の場合の実質負担額：111,400円 番号移行の場合の実質負担額：111,400円 機種変更の場合の実質負担額：111,400円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：100,400円 iPhone Airの機種代金：193,900円 他社からお乗りかえ（MNP）の場合の実質負担額：81,400円 新規の場合の実質負担額：92,400円 番号移行の場合の実質負担額：92,400円 機種変更の場合の実質負担額：92,400円 ←さらに長期利用の場合の実質負担額：81,400円

予約受付場所

予約受付場所 ・auのiPhone/Apple Watch/au +1 collection取扱店 ・auホームページ ・auオンラインショップ

今年発表された新型iPhoneはすべて物理SIMカードは挿せず、eSIM専用端末となるためご注意を。ちなみに、au Starlink Directの対応機種一覧を確認したところ、iPhone 17シリーズとiPhone Airが追加されていましたよ。

