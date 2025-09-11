お総菜の宝庫！【コストコ最新版】「こんなに大きいなんて！」と大感動した「絶品グルメ3選」実食リポ
高品質な商品が、大容量かつお得な価格で購入できる「コストコ」。今回は、数ある人気グルメの中からフードライターが厳選した「おすすめのお総菜3品」をご紹介します。
1. 「ハワイアンサーモンポキ」
最初に紹介するのは、「ハワイアンサーモンポキ」です。100gあたり578円（税込）で、筆者は516gの商品を購入し、合計金額は2982円でした。
コストコのサーモンはコスパが高くてどれも人気なのですが、中でも筆者のおすすめがこちらの「サーモンポキ」。ノルウェー産の新鮮なサーモンに、生タマネギやごま油、特製シーズニングで味付けがされています。
大胆に大きくカットされたサーモンは、やわらかさの中にも弾力があり、「ぶりんっ」とした食感です。
2. 「ガーリックフライドチキン」
続いて紹介するのは、2024年末から発売されている「ガーリックフライドチキン」です。100gあたり198円（税込）で、筆者は849gの商品（16本入り）を購入し、合計金額は1681円でした。
1本あたり約105円と、店内で作られた国産鶏肉のガーリック味フライドチキンとしてはコスパが高いと思います。
トースターで温めてから食べてみると、香ばしいガーリック風味が際立っていてジューシー！ チキンのお肉はやわらかで、ガーリックは効いているものの、濃過ぎる味ではないのでパクパク食べられるおいしさです。
これからの季節なら、ハロウィンやクリスマスなど、ホームパーティーのメインにもぴったりな一品です。
3. 「タコチャンジャ」
最後に紹介するのは、「タコチャンジャ」1368円（税込）です。チャンジャは韓国料理の塩辛の一種ですが、タコを使ったチャンジャは普通のスーパーではあまり見かけません。
こちらは韓国産の商品で、唐辛子やニンニク、発酵アンチョビソースで味付けされたタコがたっぷりと入っています。
壺のような形状の容器の中には、大きくカットされたタコが「これでもか！」とたっぷり入っています。ひと口食べてみると、コシのあるかみ応えと食感に感動。食べ進めるほどにしっかりとした辛さがひろがり、やみつきになります。
ほどよい塩気もあるので、ごはんにのせて食べるのはもちろん、お酒のおつまみとしても相性抜群です。
いかがでしたか。気になる商品がありましたら、「コストコ」で、ぜひチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)