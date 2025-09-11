auが「iPhone 17シリーズ」「iPhone Air」の販売価格を発表！ 購入プログラムで割引も
KDDI（au）が9月11日、新型iPhoneついて、au Online Shopでの販売価格を公開しました。iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Airそれぞれがストレージ容量に応じた価格設定となっています。
＜iPhone 17＞
256GB：15万2900円
512GB：19万9900円
＜iPhone 17 Pro＞
256GB：21万4900円
512GB：26万6900円
1TB：30万9900円
＜iPhone 17 Pro Max＞
256GB：24万900円
512GB：28万4900円
1TB：32万8900円
2TB：39万9900円
＜iPhone Air＞
256GB：19万3900円
512GB：23万6900円
1TB：27万9900円
【スマホトクするプログラム】
このプログラムに加入すると、機種代金の分割支払金のうち、最終回分（24回目）のお支払いが不要に。ただし、13カ月以上利用した後、25カ月目までに本プログラムで購入した機種をKDDIが回収することが条件です。
例えば、iPhone 17 Pro Max（2TB）を新規契約する場合、通常39万9900円のところ、このプログラムを利用すると最終回の21万8000円が不要となり、実質負担額は18万1900円になります。
【au Online Shop お得割】
他社からauへの乗り換え（MNP）でiPhone 17シリーズ、iPhone Airを購入する場合、au Online Shopを利用すると割引が適用されます。
例えば、iPhone 17は2万2000円、iPhone 17 ProとPro Maxは1万1000円の割引となります。ただし、「スマホミニプラン＋」での申し込みは対象外です。
【新iPhone機種変更おトク割】
30カ月以上同じ端末を利用している場合に適用されるのが「新iPhone機種変更おトク割」。iPhone 17シリーズへの機種変更で1万1000円の割引が受けられます。
ただし、「auマネ活バリューリンクプラン/auバリューリンクプラン」、および「故障紛失サポート ワイド with AppleCare Services & iCloud＋」への加入、または継続が条件です。
【下取りプログラム】
現在使用中のiPhoneを下取りに出すことで、新しいiPhoneの購入費用を抑えることができます。対象機種にはiPhone 14シリーズ（9月12日から追加）やiPhone 13シリーズなどが含まれており、破損や故障がなく正常に動作することなどが条件です。
なお、店頭での購入価格は、au Online Shopの価格と異なる場合があるため注意が必要です。また、キャンペーンや割引は、2025年9月11日時点の情報であり、受付時期により条件や対象機種、割引額などが予告なく変更または終了する場合があります。
詳しくはau 公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
au「iPhone 17シリーズ、iPhone Airのau Online Shop販売価格」
(文:All About 編集部)
iPhone 17シリーズの販売価格iPhone 17シリーズの機種代金は以下の通りです。
＜iPhone 17＞
256GB：15万2900円
512GB：19万9900円
256GB：21万4900円
512GB：26万6900円
1TB：30万9900円
＜iPhone 17 Pro Max＞
256GB：24万900円
512GB：28万4900円
1TB：32万8900円
2TB：39万9900円
＜iPhone Air＞
256GB：19万3900円
512GB：23万6900円
1TB：27万9900円
購入プログラムと割引auでは新しいiPhoneを購入する際に利用できるさまざまなプログラムや割引を提供しています。
【スマホトクするプログラム】
このプログラムに加入すると、機種代金の分割支払金のうち、最終回分（24回目）のお支払いが不要に。ただし、13カ月以上利用した後、25カ月目までに本プログラムで購入した機種をKDDIが回収することが条件です。
例えば、iPhone 17 Pro Max（2TB）を新規契約する場合、通常39万9900円のところ、このプログラムを利用すると最終回の21万8000円が不要となり、実質負担額は18万1900円になります。
【au Online Shop お得割】
他社からauへの乗り換え（MNP）でiPhone 17シリーズ、iPhone Airを購入する場合、au Online Shopを利用すると割引が適用されます。
例えば、iPhone 17は2万2000円、iPhone 17 ProとPro Maxは1万1000円の割引となります。ただし、「スマホミニプラン＋」での申し込みは対象外です。
【新iPhone機種変更おトク割】
30カ月以上同じ端末を利用している場合に適用されるのが「新iPhone機種変更おトク割」。iPhone 17シリーズへの機種変更で1万1000円の割引が受けられます。
ただし、「auマネ活バリューリンクプラン/auバリューリンクプラン」、および「故障紛失サポート ワイド with AppleCare Services & iCloud＋」への加入、または継続が条件です。
【下取りプログラム】
現在使用中のiPhoneを下取りに出すことで、新しいiPhoneの購入費用を抑えることができます。対象機種にはiPhone 14シリーズ（9月12日から追加）やiPhone 13シリーズなどが含まれており、破損や故障がなく正常に動作することなどが条件です。
予約開始と発売日iPhone 17シリーズ、iPhone Airの予約開始は9月12日21時から、発売は9月19日です。
なお、店頭での購入価格は、au Online Shopの価格と異なる場合があるため注意が必要です。また、キャンペーンや割引は、2025年9月11日時点の情報であり、受付時期により条件や対象機種、割引額などが予告なく変更または終了する場合があります。
詳しくはau 公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
au「iPhone 17シリーズ、iPhone Airのau Online Shop販売価格」
(文:All About 編集部)