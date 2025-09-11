飲食も楽しみながら世界中の様々なボードゲームで遊ぶことができる「ボードゲームカフェ」。県内でも店舗数が徐々に増えてきているといいます。10月、県央地域では初となるボードゲームカフェが三条市にオープンします。ボードゲームの魅力とは何なのか。9月11日に開かれた内覧会を取材しました。





テーブルに集まり何かに熱中する大人たち。楽しんでいたのは…「ボードゲーム」です。三条市に10月オープンする「ボードゲームカフェ＆ショップASOBO's」。（リポート）「今回こちらにオープンするお店、世界各国から集めたというボードゲーム100種類以上が楽しめるということなんです」県内でも徐々に店舗数が拡大しているボードゲームカフェですが、県央地域ではASOBO'sが初めてとなります。時間選択制で、ソフトドリンクが飲み放題。追加料金を払えばアルコールや駄菓子も楽しむことができます。〈ASOBO's 店長〉「色んな世代の方がボードゲームを通して遊ぶことによって、コミュニケーションをとれるのがボードゲームの魅力」ボードゲーム初心者の記者も訪れていたみなさんと遊んでみました。体験したのは「ミスターダイヤモンド」。トレーの上に置かれた42個のダイヤモンドのうち、取り外し可能な「本物のダイヤモンド」を見極められると点数を獲得。取り外せない偽物のダイヤモンドに触れると次のプレイヤーに交代となるゲームです。「あー！残念だったねえ」「2000点に挑戦しよう。あー！ダメだった」7000点以上を取れれば勝利となりますが…「ちょっと…」お互いを試し合う心理戦に。そして…「ここだ！うわー負けちゃった」負けてはしまいましたが、体験した記者も夢中で楽しんだようです。（記者）「なかなかシンプルですが初めての皆さんでも楽しめてすごくおもしろかったです」〈訪れた人〉「自然とコミュニケーションが前のめりに出てくるそれが本当に素敵なゲーム」〈ASOBO's 店長〉「どのような世代の人でも来られるような楽しいゲームをたくさん用意しているので、気軽に来ていただいていろんな人とコミュニケーションをとったり仲間内で盛り上がっていただけたら」立場や世代を超えて遊ぶことができる「ボードゲームカフェ」。こちらのお店は9月18日にプレオープン、10月4日にグランドオープンを迎える予定です。