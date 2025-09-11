旅の目的地にしたいと思う「愛媛県の道の駅」ランキング！ 2位「今治湯ノ浦温泉」、1位は？【2025年調査】
秋の訪れとともに、四国ドライブを計画している人も多いのではないでしょうか。香川県には絶景と美味がそろう「道の駅」が充実しています。
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国20〜60代の男女238人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、旅の目的地にしたいと思う「愛媛県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「瀬戸内しまなみ海道の玄関口にあり、サイクリストの聖地・今治観光の拠点にぴったりだから」（40代女性／埼玉県）、「海峡つゆを購入したいから」（30代女性／神奈川県）、「しまなみ街道へ行ってみたいのと、温泉が好きだから」（40代女性／神奈川県）、「神経痛にいいと言われる温泉の入り口。地元オリジナルの特産品も買えます」（50代／大阪府）、「温泉に入れてリラックスできるから」（20代女性／栃木県）といった声が上がっています。
回答者からは「佐田岬の歴史や自然を学びに行きたい」（40代男性／兵庫県）、「海と灯台の景色を一度に楽しめる」（20代女性／東京都）、「宇和海や瀬戸内海を一望できるから」（60代男性／千葉県）、「眺望が良いのでのんびりしたい」（30代女性／東京都）、「佐多岬が有名だから」（50代女性／滋賀県）と、佐田岬の絶景を楽しめる点でも評価が集まっています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
