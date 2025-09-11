東名阪で「チェンソーマンカフェ」開催へ！ 劇場版『レゼ篇』公開記念メニュー＆グッズが登場
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開を記念したテーマカフェ「チェンソーマンカフェ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が、9月19日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、東京・池袋にある「BOX cafe＆space グランドスケープ池袋店」で開催される。
【写真】“早川アキ＆天使の悪魔”のメニューも！ テーマカフェの詳細
■描き下ろしイラストも登場
今回開催される「チェンソーマンカフェ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は、キャラクターをモチーフにしたメニューや描き下ろしイラストを使ったグッズが展開される期間限定のテーマカフェ。
カフェには、チェンソーマンとボムの激闘をイメージした「【チェンソーマン vs ボム】激闘バトルサンド」や、マキマがデンジと映画館デートをしたシーンを表現した「【マキマ】映画館デート トマトパスタ」など、作品の世界が楽しめるメニューが並ぶ。
また、レゼのチョーカーを再現した「【レゼ】チョーカーパンケーキ」や、ポチタのシャーベットがかわいい「【ポチタ】マンゴーパフェ」といったスイーツに加え、各キャラクターをモチーフにしたカラフルなドリンクも提供される。
さらに、カフェ利用特典が用意されるほか、オリジナルグッズも販売。グッズにはコレクションしたくなる「缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」、「アクリルスタンド」、普段使いに最適な「豆皿」や「スクエアボトル」などがそろう。
なお、本コラボカフェは東京・池袋会場のほか2ヵ所の会場で開催。9月19日（金）〜11月3日（月・祝）の期間は大阪・梅田で、10月9日（木）〜11月16日（日）の期間は愛知・名古屋で実施される。
