¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Î¾Ð¡×À¤³¦ÅªÂç¥¹¥¿¡¼à¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç¤ß¤»¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¿©¤Ù¤«¤±¤Ê¤Î°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿ÅÙ¤â¸«¤Á¤ã¤¦¡×
¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¤ÎÃæ±û¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î!?
¡¡À¤³¦Åª¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤¬à¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç¤ß¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖParadise City¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖParadise Art Night 2025¡×¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏBTS¤ÎV¡£BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤äGENERATIONS from EXILE TRIBE¤Îº´ÌîÎè±÷¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤ëV¤¬¡¢²¿¸Î¤«¥¥ó¥Ñ¤ò¼ê¤Ë¼Ì¤ëà¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨á¤Ê¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥È¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡Ö¾·ÂÔ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ó¥Ñ°®¤ê¤·¤á¤Æ¤ë¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤¬²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¥ó¥Ñ»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Î¾Ð¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿ÅÙ¤â¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤ï¤¢¡ªLISA¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥¥ó¥Ñ¹¥¤¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¼ê¤Ë»ý¤Ä¤Î¤¬¥°¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥¥ó¥Ñ¾Ð °¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£