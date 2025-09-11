ÌÚÂ¼ÂóºÈYouTubeà200Ëü¿ÍáÇ÷¤ë¡ªºÇ¿·²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¡©ºÇ¶á¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÁÇ´é¤Ï¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÅÐÏ¿¼Ô¿ô200Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥·¥ê¡¼¥º ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Ø¹Ô¤¯¡ª¡×¤Ï532ËüºÆÀ¸¡¢¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈÆ²ËÜ¹ä¡ØBBQ¤Ø¡ª·ã¥¦¥ÞÆù¤òÇã¤¦¡Ù¡×¤Ï404Ëü²óºÆÀ¸¡Ê¤¤¤º¤ì¤â11Æü»þÅÀ)¤È¡¢Ãå¼Â¤ËºÆÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤òÏ¢¤ì¤Æ¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¡ª¡©¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¥É¥¥É¥¤Î½éÂÐÌÌ¡ª¡×¤ÎÆ°²è¤â¡¢11Æü»þÅÀ¤Ç72ËüºÆÀ¸¤È¹¥Ä´¤À¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©ºÇ¶á¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÁÇ¤Î¹ÔÆ°¤¬¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£