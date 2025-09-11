´¢±©Â¼¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²ñ¼Ò¥¨¥àŽ¥¥¨ーŽ¥¥¤ー¤¬ÇË»º³«»Ï·èÄê¡¢ÉéºÄÁí³Û500Ëü±ß¡Ú¿·³ã¡Û
´¢±©Â¼¤Çµ¡³£ÊÝ¼é¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¤¬ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢(Í)¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¤ー¤Ï1997Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¤·¡¢¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ë2001Ç¯5·î´ü¤Ë¤Ï6807Ëü±ß¤ÎÇä¾å¹â¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2007Ç¯7·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ±Û²ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê·úÊª¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢°Ê¹ß¤Î¼õÃí´Ä¶¤â°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ò²ò¸Û¤·¤ÆºÙ¡¹¤È±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2013Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë±Ä¶È¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÉéºÄÊÖºÑ¤Î¤á¤É¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÇË»º³«»Ï·èÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó500Ëü±ß¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
