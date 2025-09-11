◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 9-1 ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）

ソフトバンクはロッテとの一戦で大敗を喫しました。

先発のマウンドにあがったのは大関友久投手。ここまでリーグ2位の防御率と勝利数を誇っていた大関投手でしたが、初回から乱調を見せます。1アウトで迎えたロッテのドラ1ルーキー・西川史礁選手には先制ソロを被弾。さらに2回には、ノーアウト2塁の場面で山本大斗選手にフェンス上部に当たるタイムリー、郄部瑛斗選手にもタイムリーを浴び3失点とします。大関投手は2回30球を投げ、被安打5、奪三振1、4失点で降板となりました。

さらに3回から登板した2番手・上茶谷大河投手もロッテ打線の猛攻を浴びます。先頭・ソト選手に初球のストレートをライトスタンドへ運ばれ、さらなる追加点を献上。さらに1アウト1、2塁のピンチから、再び山本選手と郄部選手のタイムリーを浴び、この回さらに4点を奪われました。

一方、野手陣は対するロッテの先発・種市篤暉投手の好投の前に沈黙。3回までノーヒットに抑えられます。さらに野村勇選手や栗原陵矢選手にはエラーも生まれ、攻守に流れをつかめません。4回には栗原選手の犠牲フライで1点を返しますが、以降の得点とはならず。最下位ロッテ相手に大敗を喫しました。