◇パ・リーグ ソフトバンク1―9ロッテ（2025年9月11日 ZOZOマリン）

優勝マジック「15」が点灯している首位・ソフトバンクが最下位のロッテに1―9と大敗。今季7度目の3連敗を喫した。日本ハムがオリックスに勝利したため、2試合連続で「M15」のまま足踏みとなった。

大関友久投手（27）が今季22度目の先発登板。ロッテ戦は今季4戦3勝0敗と無敵を誇っていた左腕だったが、初回いきなり西川に先制弾を許すと、2回先頭では茶谷を打ち取ったかに見えた遊ゴロを野村が一塁へ悪送球。その後、山本に二塁打、高部に三塁打と長打で2点を失う。まさかの2回30球5安打4失点（自責2）KOで今季5敗目（12勝）を喫した。

3回からマウンドに2番手として上がった上茶谷もロッテ打線につかまる。いきなりソトにソロを浴びると、3連打でさらに1点を失い、2死二、三塁からは高部に中前にポツンと落ちる2点適時打を許し4点を失った。

序盤3回でまさかの8失点。打線は0―8の4回に1死一、三塁から栗原が犠飛を放ち1点を返した。

上茶谷が3イニングで4点を失った後、6回から大江が2イニング無失点、8回は木村が無失点と終盤は得点を許さなかったが、打線が3連敗中と相性が悪い種市の前に8回2安打1得点と元気なし。2つの失策と捕逸など攻守に精彩を欠き、8月26日の楽天戦（弘前）に敗れ4連敗を喫して以来の3連敗となった。