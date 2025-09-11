竹中雄大、木本慎之介、Ｍａｓａｙａ、ＴＡＫＵＹＡ、Ｊｕｎｉ、ＳＨＵ、Ｓｈｉｎが１１日、都内で行われた「『現役歌王ＪＡＰＡＮ』ＴＯＰ７」取材会に登場した。

竹中らは、７月放送の「現役歌王ＪＡＰＡＮ」（ＢＳ日テレ）でＴＯＰ７に選出。今月１４日に放送開始される日韓国交正常化６０周年記念特別番組「２０２５日韓歌王戦」（ＢＳ日テレ）に出演し、思いの丈を語った。

ロックバンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」として活動する竹中は、韓国でも毎年ライブを行っており、「韓国でももっと有名になりたい」という思いの中で挑戦したという。

「期待半分不安半分だったが、実際にこの番組に出てみて、会う人からすごいねと言ってもらえることが増えた。改めて、番組に挑戦して良かったなと思った」とにっこり。

歌の他にも「日韓はチーム戦なので、トップ７の団結力とか絆とか、そういうものも目に焼き付けてくれたらうれしい」とアピールした。

また、２０１８年に亡くなった西城秀樹さんを父に持つ木本は「自分としては恥をかく覚悟で出た」という。

「父の曲を２曲歌わせていただいた。歌うのにはプレッシャーも実力の差もあったが、歌ってみて感動してくれた方々もいたので、結果的に良かったな」と振り返った。

「実力はまだまだですけど、自分の可能性は確実につかめた。今後、日本を代表するアーティストになるために頑張っていきた」と手応えを明かした。