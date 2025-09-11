工藤幸四郎・旭化成社長に直撃！『3領域経営』の進化に向けた、独自性の追求策とは？
トランプ後も続く「混沌の時代」を見据えて
─ 米トランプ大統領による相互関税は、日本の製造業に大きな影響を与えると見られていますが、どう見ていますか。
工藤 トランプ氏が大統領に就任して相互関税が打ち出されましたが、その渦中の4月10日に我々は経営説明会を行いました。
メディアやアナリストからは当然「トランプ関税の影響はどのくらいありますか」という質問がありましたが、私は「旭化成は日本からの輸出はほとんどないが、買収したアメリカの企業が海外から部品や素材を輸入する際の影響が大きい」と回答し、150～200億円の影響を受ける可能性があるということを示しました。
ところがその後、様々な国や地域の争い、アメリカに対する国際世論の問題などがあり、猶予期間が設けられたり、国によっては関税が下がったり、あるいは追加されたりといった動きがありました。そうするとメディアもアナリストも、影響に関する質問をしなくなりました。
─ この理由は何でしたか。
工藤 聞いてもまた変わりますし、あまりにも不確実性が高いということです。「影響」といっても、定性的にどういう影響があるかという感覚論になってきたと思います。
その中で我々も「トランプ大統領だから」、「共和党政権だから」というより、アメリカは今後変わっていくのだというように認識を改める必要があります。貿易赤字の問題、ドルが基軸通貨であり続けられるか、防衛関連で同盟国・交流国とのつながりを継続できるかといった様々なことが変わってくるタームに来たと見ています。
次期大統領が民主党になるのか、また別の共和党の人になるのかはわかりませんが、どちらにしても、このトレンドは続くのだろうと考えています。
一方、BCP（事業継続計画）の観点で、サプライチェーンの強化、複数購買をどうするか、アメリカでの工場新設・増設などアメリカ国内のサプライチェーンをいかに充実させるかといった施策は、明日明後日にできることではありません。
今の段階から、準備できることは準備すると。トランプ大統領の間、辛抱すればいいという考え方ではなく、こうした状況は続くだろうという前提で取り組み始めています。
─ 今後も、混沌とした時代が続くと。
工藤 ええ。その先にどういう世界が待っているかというのはわかりませんが。問題は、基軸通貨としてのドルがどうなるかです。貿易赤字を大胆に減少させるという意志が強ければ、逆に基軸通貨の立場は徐々に危うくなる可能性はあります。
トランプ大統領が最も問題視しているのが貿易赤字だというのが大方の見方ですし、私もそう思います。そう考えると、アメリカ国内生産を含め、相当大きく変えていかなければならないのではないかと思っています。
─ 厳しい環境下ですが、しなやかに、したたかに乗り切るということですね。
工藤 そうですね。旭化成は昔から「ダボハゼ経営」、「芋づる経営」、「多角化経営」などと言われてきました。そして今もヘルスケア、住宅、マテリアルの「3領域経営」を進めており、多くの事業を持っています。
ですから過去、先輩方がやってきたように我々のポートフォリオを変えながら、その成長機会をうまく使って、しなやかに成長を遂げていく。環境的には非常に厳しいですが、中長期的には、我々がやってきたことは間違っていないということを証明できるチャンスでもあります。
─ 3領域経営はバランスが取りやすい？
工藤 バランスは取れます。ただ、3領域それぞれが成長して初めてバランスが取れますし、どこか1領域だけが成長しても成長機会が限られます。それぞれが自立しながら、経営資産、経営基盤を縦横無尽に使って独自の成長を遂げていくのが、あるべき成長です。成長と安定を両立させる経営が、我々としては重要だと思います。
