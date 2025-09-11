来週の敬老の日を前に元気なお年寄りを紹介するシリーズ「きばっちょいもす」。

今回は加治木まんじゅう店を営む90歳の姉と81歳の弟仲良しきょうだいです。

甘酒を混ぜたもちっとした生地であんこを包んだ加治木まんじゅう。400年以上の歴史がある姶良市加治木町の名物です。

創業およそ70年の菓子店「秀月の加治木まんじゅう」です。

店に立つのは、姉の新福和子さん（90）と。弟の谷口敏彦さん（81）のきょうだいです。

包装や会計は主に和子さん。そのサポートと、まんじゅう作りを担うのが敏彦さんです。

（弟・敏彦さん）「愛情を込めて詰めるので、手作りということでこだわって買うお客さんが多い」

店に並ぶのは4種類。毎日100個ほどを作っています。中でも「うぐいすあん」は週末にだけ手作りする、特別な一品です。

先代亡きあと20年…きょうだい2人で伝統の味を守る

店は和子さんが20代のころ、夫の貢さんと開業。2006年に肝臓の病気で貢さんが亡くなるまで、夫婦二人三脚で、店を切り盛りしてきました。

（姉・新福和子さん）「続けたい、ずっとしていたから。弟が継がないと誰も継ぐ人が誰もいなかった」

弟・敏彦さんは、鹿児島市や地元・姶良市で寿司職人やパティシエとして働いてきました。貢さん亡きあとはこの20年、きょうだい2人で伝統の味を守ってきました。

（弟・谷口敏彦さん）「先代が作ってきたことを引き継いでいる、辞められるわけがない」

よもぎを練り込んだ生地を手早く丸め、あんを詰めていきます。膝に痛みがあり、長時間立ち続けることが難しい和子さんですが、この日は1年ぶりに厨房へ。

加治木まんじゅうを作り続けておよそ70年。見事な手さばきです。

Q.和子さん速いですね

（弟・敏彦さん）「速いでしょう、私より速い。何十年とやってきているので、大先輩ですよ、大先輩」

（姉・和子さん）「夫婦でやっていたのだから」

豪雨で大打撃も…

先月の集中豪雨で被害を受けた網掛橋から店までは100メートルほど。断水や店への被害はなく、営業を続けていますが…。

（弟・敏彦さん）「大打撃。1個でも2個でもいい、買ってもらえるお客さんがいて助かる」

遠回りをしても手づくりの優しい味と、2人の元気な姿を楽しみに、市内外からお客さんが訪れます。

Q.加治木まんじゅうを買うために来た？

（南九州市から）「そう、好きだから」

（弟・敏彦さん）「5000円のお釣りですよ、大蔵省」

（弟・敏彦さん）「よもぎを2個ずつ入れた？3個？」

（姉・和子さん）「あんたが入れたんでしょう？」

（弟・敏彦さん）「あんたが包んだでしょう？」

Q.2人のコンビネーションはどう？

（地元から）「いいですよね、ほっこりする、元気な姿を見て」

50年前から通っているという常連客は・・・。

（常連客）「若い、90歳でも」

（弟・敏彦さん）「若いってよ、自信を持って」

（姉・和子さん）「私が若いってこと？90歳超えているのに、なんで若いのよ」

Q.いつもこんな感じ？

（常連客）「ですよ、いつも」

（弟・敏彦さん）「夫婦みたいな感じ、（義理の）兄を差し置いて。きょうだいなので言いたい放題」

創業70年 これからの目標は…

創業70年、仲良しきょうだいがつくる加治木まんじゅう店。これからの目標は・・・。

Q.いくつまで頑張りたい？

（姉・新福和子さん）「続く限り」

（弟・谷口敏彦さん）「続く限り。みなさんに喜んでもらえれば十分」

これからも2人のペースでふるさとの味を届けます。

・