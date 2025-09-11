堂本光一「うちの会社もいろいろあったので」後輩たちと年収の話することも
DOMOTOの堂本光一（46歳）が、9月10日に放送された音楽番組「週刊ナイナイミュージック」（フジテレビ系）に出演。「うちの会社もいろいろあったので」後輩たちと年収の話をすることがあると話し、ナインティナイン・岡村隆史も「我々もです」と語った。
DOMOTO・堂本光一が番組のゲストとして登場。後輩からタレコミがある中で、「酔うとすぐだいたいの年収を教えてくれます。あと駐車場の代金も教えてくれる」といった情報が寄せられる。
堂本は「どこまで話せるかな？ うちの会社もいろいろあって、いろいろなことが変わって。そういう時だったので、そういう（将来についての不安を取り除くための）話になっていった」と説明。
ナインティナイン・岡村隆史は「吉本（興業）もそうでございます！同じでございます」と受けて、「だいたいの年収は？ シラフじゃダメですか？ じゃ、駐車場の代金だけでも」と堂本の金銭事情を聞き出そうとした。
