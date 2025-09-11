◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権 第1日（2025年9月11日 茨城県 大洗GC＝6840ヤード、パー72）

ツアー1勝の佐藤心結（22＝ニトリ）が3バーディー、ボギーなしの69で回り暫定3位につけた。トップとは1打差。

昨年のスタンレー・レディースでツアー初優勝を飾った伸び盛りの22歳がメジャータイトルを視界に捉えた。「とてもいいゴルフができたと思う」。淡々とした口調に充実感がにじんだ。

風と雨で難易度が高まった大洗GCを攻略した。インから出て最初の10番パー5でティーショットを曲げた。第2打もラフに入れたが、何とかパーセーブ。ピンチを切り抜けてリズムをつかんだ。

続く11番で3メートルのチャンスを生かしすと、後半はパー5の2ホールでショットをピン側につけてバーディーを重ねた。

神奈川県出身だが、高校は茨城県の明秀学園日立高に進んだ。在学中に何度か大洗GCでラウンド。松林にセパレートされたリンクスで腕を磨いた。

「今回のコースセッティングは自分が練習していた時よりも難しい」と話したが、3アンダーでホールアウト。「このコンディションでボギーフリーで回れたのは自信になる」と満足そうにうなずいた。