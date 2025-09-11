１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（８９）が１１日、検察が控訴断念時に発表した畝本直美検事総長の談話で名誉を傷つけられたとして、国に慰謝料など５５０万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて静岡地裁に提訴した。

昨年９月の再審判決では、捜査段階の自白調書や、犯行着衣とされた「５点の衣類」など三つの証拠を「捜査機関が捏造（ねつぞう）した」と認定し、無罪を言い渡した。検察側は控訴断念の方針を決めた一方、同１０月８日に出した検事総長談話で「強い不満を抱かざるを得ない」と判決を批判。「到底承服できないもので、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容だ」としていた。

訴状では「談話で袴田さんを犯人呼ばわりし、名誉毀損（きそん）の程度は著しい」と指摘。「自ら無罪判決を確定させる意思を表明する場面で、袴田さんを真犯人と公言することは刑事裁判制度を冒涜（ぼうとく）する行為だ」と主張した。

今回の訴訟の原告は袴田さんだが、長期間の身体拘束の影響で意思疎通が困難なため、成年後見人の弁護士が法定代理人を務める。

捜査の責任を問うため、弁護団は今回の訴訟とは別に、国と県に約６億円の支払いを求める国家賠償請求訴訟も起こす方針だ。弁護団は提訴日について、予定していた今月２６日から１０月９日に延期することを明らかにした。