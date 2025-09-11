かつて“プロレス界で世界一の女子レスラー”と称されたスターがまさかの復活。まるでドラマのような復活劇とファンの熱狂に、本人もSNSで感謝を述べている。

【画像】電撃復帰の美女レスラー、“全盛期ばり”バキバキ腹筋

日本時間9月6日に行われたWWE「SMACK DOWN」にて約10年ぶりのWWE復帰を果たしたAJリーが同9日、自身のインスタグラムを更新。関連動画が24時間で1億インプレッションに達するなど大反響となった“復活劇”についてファンへ感謝を述べた。

投稿では「番組を観てくれて、メッセージをくれて、愛をくれて、面白い投稿をしてくれてありがとう。変人のみんながデビュー初日からずっといてくれて、（引退後の）10年間も私を支えてくれました。私の歩みは皆さんのためにあります」と綴り、復帰登場の瞬間や夫であるCMパンクとの印象的な2ショット、そして自身に言及したSNS投稿のキャプチャ、自宅でのオフショットなどを大量にアップしている。

セス・ロリンズ、ベッキー・リンチ夫妻に翻弄される夫・CMパンクを救済する劇的展開で復活したAJリー。投稿には約40万件の“いいね”が押され、レスラー仲間だけでなく米メディア「USネットワーク」のアカウントや、復帰当日に夫婦で観戦していたことが話題となったメジャーリーグ、シカゴ・カブスの公式アカウントもコメントするなど、改めて反響の大きさを物語るものとなっていた。

復活ストーリーはもちろん、復帰後のビジュアルもまるで全盛期のような“バキバキ腹筋”で驚かせたAJリー。同9日のWWE「RAW」でもさっそく同夫妻と舌戦を繰り広げ会場を沸かせており、今後の展開にも大きな注目が集まっている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved