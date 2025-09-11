【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）

【映像】テオスカーと投手が衝突！思わぬハプニングの瞬間

ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。ベッツのタイムリーで一塁から激走ホームインを見せた。歓喜に沸く本拠地のなかでひとり、テオスカー・ヘルナンデスが思わぬハプニングを起こしていた。

2-0とドジャースが先制した2回、2死三塁の場面で大谷がライトへタイムリーを放ち3点目。なおも2死一塁と続くチャンスに2番ベッツが二者連続となるレフトフェンス直撃のタイムリーを放った。大谷が一塁から一気にホームまで駆け抜け、スコアは4-0。三塁コーチの「回れ回れ！」のジェスチャーに応えた激走で球場の熱気は最高潮に達していた。

この日3番に入り、打席を待っていたテオスカーの喜びも大爆発。勢い余って相手先発のフリーランドと衝突していた。ぶつかった瞬間、両者は驚きの表情を浮かべ、テオスカーも“マジでごめん！”と言いたげな仕草を見せていた。

中継の視聴者からも「テオ草」「何してん」「フリーランドごめん」といった笑い混じりのコメントが相次ぎ、さらに「サッカーかな？」「あそこだけサッカーやってたW」と、珍事をスポーツにたとえる声も飛び交った。プレー外の場面ながら、テオスカーの人懐っこいリアクションもあって、注目を集めていた。

大谷の激走で歓喜に包まれた直後に訪れた、思わぬ衝突劇。真剣勝負の舞台にありながらも笑いが起きる、にぎやかな2回の攻撃となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）