BE:FIRST¡ØVenue101¡Ù°áÁõ¾Ò²ð¡¦¥µ¥¤¥ó½ñ¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ìµó¸ø³«¡ªSOTA¤ÈßÀ²ÈÎ´°ì¤Î¥À¥ó¥¹¥àー¥Óー¤â
¢£RYUHEI¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤êÁ´°÷¤Ç¿¿·õ¤Ë¥µ¥¤¥ó½ñ¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBE:FIRST¡ØVenue101¡ÙOOTD¡¦¥µ¥¤¥ó½ñ¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～⑤
NHK¡ØVenue101¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢9·î6Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿BE:FIRST¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏOOTDÆ°²è¡£°áÁõ»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤Ê¤«¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤º¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ê¥ó¤È¹ç¿Þ¤Î²»¤¬ÌÄ¤ë¤È¡Ö¸«¤Æ¤Íー¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤¬¹ðÃÎ¤¹¤ë¤â¡¢RYUHEI¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¿Í·Á¤é¤·¤µ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ー¥×¡£
Â³¤±¤Æ¥²¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Èー¥¯Ãæ¤Î¼Ì¿¿¡¢SOTA¤ÈßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤¬¥Ï¥Þ¤¤¤¯¤Î³Ú¶Ê¡Ölove10¡×¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£