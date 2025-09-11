『THE LAST PIECE』最終審査の放送開始！ファイナリスト10名の軌跡をまとめた動画も公開
オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』最終審査の模様が、9月12日放送のTBSテレビ『THE TIME，』、およびYouTubeで同日10時から配信される『THE LAST PIECE』第12話で公開される。YouTube放送は最終回まで全編プレミア公開がされることも決定している。
■『THE LAST PIECE』第12話が10月12日配信開始
放送前日となる9月11日20時にはファイナリスト10名のオーディションでの軌跡がまとめられた「[THE LAST PIECE] The Story of Finalists」が、BMSG公式YouTubeチャンネルで公開。この映像では、これまでの各メンバー全員の成長過程が30分以内で視聴可能だ。
本編は残り2話。最終章へと突入した夢を追う若者達の物語にSKY-HIはどんな決断をするのか、注目が集まる。
