『THE LAST PIECE』最終審査の放送開始！ファイナリスト10名の軌跡をまとめた動画も公開

オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』最終審査の模様が、9月12日放送のTBSテレビ『THE TIME，』、およびYouTubeで同日10時から配信される『THE LAST PIECE』第12話で公開される。YouTube放送は最終回まで全編プレミア公開がされることも決定している。

■『THE LAST PIECE』第12話が10月12日配信開始

放送前日となる9月11日20時にはファイナリスト10名のオーディションでの軌跡がまとめられた「[THE LAST PIECE] The Story of Finalists」が、BMSG公式YouTubeチャンネルで公開。この映像では、これまでの各メンバー全員の成長過程が30分以内で視聴可能だ。

本編は残り2話。最終章へと突入した夢を追う若者達の物語にSKY-HIはどんな決断をするのか、注目が集まる。

■関連リンク

『THE LAST PIECE』公式サイト

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

『THE LAST PIECE』BMSG公式YouTube

https://www.youtube.com/BMSG_official

『THE TIME,』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/thetime_tbs/

