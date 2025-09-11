新発田市の雑貨販売を手掛ける会社が破産手続き開始決定を受けたことがわかりました。負債は約1億8000万円です。



民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、新発田市の(株)ブルーウエイは2009年7月に設立され、新発田市内で低価格帯の衣料品・室内装飾品・日用雑貨品などを取り揃えた雑貨店などを運営し、近隣住民を対象として2024年6月期には年売上高約2億円を計上していました。



しかし、慢性的な業績不振によって資金繰りは厳しく、2025年4月中旬には店舗を閉鎖。事実上、営業活動を停止していました。負債は債権者約60名に対し、約1億8000万円だということです。