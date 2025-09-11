　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を背景に値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比534円高の4万4372円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年7月期の営業益予想9％増で1円増配するアイモバイル <6535> [東証Ｐ]、株式2分割と株主優待の実質拡充が好感された扶桑電通 <7505> [東証Ｓ]、米半導体株高とアーム株急騰が追い風となったソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、ＳＲＡホールディングス <3817> [東証Ｐ]、ホーチキ <6745> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1959> 九電工　　　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1967> ヤマト　　　　東Ｓ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2923> サトウ食品　　東Ｓ　食料品

<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<2991> ランドネット　東Ｓ　不動産業
<3046> ＪＩＮＳＨＤ　東Ｐ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3496> アズーム　　　東Ｐ　不動産業
<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<3992> ニーズウェル　東Ｐ　情報・通信業

<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6535> アイモバイル　東Ｐ　サービス業
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器

<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業

<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<8864> 空港施設　　　東Ｐ　不動産業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業

<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース