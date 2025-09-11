

本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を背景に値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比534円高の4万4372円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、26年7月期の営業益予想9％増で1円増配するアイモバイル <6535> [東証Ｐ]、株式2分割と株主優待の実質拡充が好感された扶桑電通 <7505> [東証Ｓ]、米半導体株高とアーム株急騰が追い風となったソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、ＳＲＡホールディングス <3817> [東証Ｐ]、ホーチキ <6745> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業

<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業

<1926> ライト 東Ｐ 建設業

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1959> 九電工 東Ｐ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業

<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業

<2923> サトウ食品 東Ｓ 食料品



<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業

<2991> ランドネット 東Ｓ 不動産業

<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ 小売業

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業

<3496> アズーム 東Ｐ 不動産業

<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業

<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<3992> ニーズウェル 東Ｐ 情報・通信業



<4186> 東応化 東Ｐ 化学

<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業

<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品

<6231> 木村工機 東Ｓ 機械

<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<6368> オルガノ 東Ｐ 機械

<6535> アイモバイル 東Ｐ サービス業

<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器



<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業

<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業

<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器

<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業

<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業



<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業

<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業

<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業

<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業

<8864> 空港施設 東Ｐ 不動産業

<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業

<9101> 郵船 東Ｐ 海運業

<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業

<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業

<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業



<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



株探ニュース

