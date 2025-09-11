シンガーソングライターの大塚愛が9月10日、自身の公式Xを更新。デビュー22年を報告するとともに投稿したアーティスト写真に対し、驚きの声があがっている。芸能記者が語る。

「大塚さんはこの日、《本日でデビュー22年となりました。ときめきをこれからも探しながら23年目、新しいアーティスト写真とスタートです》と投稿しました。

そこには、ベージュの背景にポージングを決めた最新のアーティスト写真が添付されていました。デニムジャケットにキャメル色のスカート、透かし編みタイツに厚底ローファーという、秋冬らしいコーディネートでカメラにおさまっていました」

だが、この写真に対してX上からは、こんな声が続出。

《これAIですよね?》

《年々若返ってる!》

その若さに、驚きを受けるコメントが寄せられたのだ。

「注目されたのは、43歳とは思えない若々しい肌質です。デビュー当時からかわいらしい大塚さんですが、今回の写真があまりにも完璧すぎるため、まるでAI生成や加工ではないかという声があがったのです。

もちろん、彼女の美しさを素直に称賛するファンも多く、《びっくりするくらい、ずーっとずーっっと可愛い》《ビジュ強過ぎるし歴代最強まである》といった絶賛の意見も寄せられています」（前出・芸能記者）

実際、大塚は日ごろからSNSで若々しい姿を披露している。2025年3月には、ショートパンツ姿の写真をInstagramに投稿し、《時が止まっとる》《リカちゃん人形みたいで可愛い》と話題になったことも。芸能プロ関係者は、今回の騒動についてこう語る。

「最近の芸能界では、SNS投稿における写真加工が当たり前になっています。しかし、大塚さんはもともと童顔で、実年齢よりも若く見えます。持って生まれた美貌と、日ごろの美容の賜物でしょう」

彼女の美貌も人気も変わらないことを、あらためて印象づけた形となった。