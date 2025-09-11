»³ºê¸¿Í¡¡¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡¡Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¤¬µ¤¤µ¤¯¤Ê°ìÌÌÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¡Ê31¡Ë¤ÈÂé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡Ê25¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇNetflix¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê25ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¡²è²È¡¦ËãÀ¸±©Ï¤»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡Âé¸ï¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»²²Ã¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¡¢»³ºê¸¿Í¤¯¤ó¥É¥ó¥Ô¥·¥ãÀ¤Âå¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢Îø°¦±Ç²è¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£»³ºê¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÂé¸ï¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤ì¤Ç¥Î¥ÖÌò¤¸¤ã¤ó¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Õ¥é¥ó¥¯¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡ÖÂç¸ç¤À¤·¡¢¥Î¥Ö¤À¤·¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Âé¸ï¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È»³ºê¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê°ìÌÌ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£