¡Ú¹Åç¡Ûº´¡¹ÌÚÂÙ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡Éª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾·â¤Ç¥Ò¥ä¥ê¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤äÅö¤Æ¤¿»³ùõ°Ë¿¥¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í¡¼¹Åç(11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
¹Åç¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¼2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Î¹Åç¤Î¹¶·â¡£2¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Áª¼ê¤Î145¥¥í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Îº¸Éª¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥É¤Î¤Ê¤¤²Õ½ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤ÇÄË¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á°ì»þ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤äÅö¤Æ¤¿»³粼Åê¼ê¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¼£ÎÅ¸å¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£