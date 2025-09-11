»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¹­Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¡Ê²èÁü¡§Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¡Ë

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í¡¼¹­Åç(11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)

¹­Åç¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2¡¼2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Î¹­Åç¤Î¹¶·â¡£2¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Áª¼ê¤Î145¥­¥í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Îº¸Éª¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥¬¡¼¥É¤Î¤Ê¤¤²Õ½ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤ÇÄË¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á°ì»þ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤äÅö¤Æ¤¿»³粼Åê¼ê¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¼£ÎÅ¸å¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£