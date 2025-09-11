NovelbrightÃÝÃæÍºÂç¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ©Àï¤ÎÍýÍ³¡ÖÀÄ½Õ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×´î¤Ó¤â¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/11¡Û5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Novelbright¤ÎÃÝÃæÍºÂç¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡ÙTOP7¼èºà²ñ¤Ë¡¢Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤é¡Ö¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡×TOP7¤¬½¸·ë
¡Ø¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿²»³Ú¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¸½Ìò²Î²¦¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥¥ã¥ê¥¢¤â°ìÀÚÉÔÌä¡¢²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜºÇ¶¯¤ÎÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë7¿Í¤ò·èÄê¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¡¢7·î¤è¤êBSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¡¢22¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÆüËÜÂåÉ½ TOP7¡×¤¬Áª½Ð¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ TOP7¤¬¡¢9·î14Æü16»þ30Ê¬¤è¤êÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÀº±Ô7¿Í¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡Ø¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝÃæ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡¢Novelbright¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤ÇËèÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬´Ú¹ñ¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢È¿¶Á¤âÂç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔÈ¾Ê¬¡¢ÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤éSNS¤È¤«¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²ñ¤¦¿Í¡¢²ñ¤¦¿Í¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¸«¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÈÖÁÈ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢TOP7¤ÎÃç´Ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝÃæ¤Ï¡ÖTAKUYA¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¡Ê¥«¥á¥é¤Ë¡ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ºÃíÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î²¹¤«¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó²Î¤Ï³Æ¡¹¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤¯´Ñ¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î1Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëA¤Ç¡Ø¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MACTH¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢SHU¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç²Î¤â²Î¤¨¤ë¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¡¢ÌÚËÜ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎTOP7¤âÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÈÀ¸¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿²ó¤â¼ýÏ¿¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê´Ú¹ñ¡ËTOP7¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤ÎPR¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÃÝÃæ¤Ï¡Ö¡Ø¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡Ù¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Àï¾ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤ÎTOP7¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢TAKUYA¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢TOP7¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤È¤«å«¤â¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤é¡Ö¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡×TOP7¤¬½¸·ë
¢¡ÃÝÃæÍºÂç¡Ö¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡×½Ð±é¤ÎÍýÍ³
¡Ø¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿²»³Ú¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¸½Ìò²Î²¦¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥¥ã¥ê¥¢¤â°ìÀÚÉÔÌä¡¢²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜºÇ¶¯¤ÎÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë7¿Í¤ò·èÄê¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¡¢7·î¤è¤êBSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¡¢22¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÆüËÜÂåÉ½ TOP7¡×¤¬Áª½Ð¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ TOP7¤¬¡¢9·î14Æü16»þ30Ê¬¤è¤êÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÀº±Ô7¿Í¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¢¡ÃÝÃæÍºÂç¡Ö2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡×¸«¤É¤³¤í¥¢¥Ô¡¼¥ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝÃæ¤Ï¡ÖTAKUYA¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¡Ê¥«¥á¥é¤Ë¡ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ºÃíÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î²¹¤«¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó²Î¤Ï³Æ¡¹¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤¯´Ñ¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î1Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëA¤Ç¡Ø¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MACTH¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢SHU¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç²Î¤â²Î¤¨¤ë¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¡¢ÌÚËÜ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎTOP7¤âÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÈÀ¸¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿²ó¤â¼ýÏ¿¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê´Ú¹ñ¡ËTOP7¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤ÎPR¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÃÝÃæ¤Ï¡Ö¡Ø¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¡Ù¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Àï¾ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø2025Æü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤ÎTOP7¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢TAKUYA¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢TOP7¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤È¤«å«¤â¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û